【大灣區航空】首航日料延至明年第二季前　財政穩健無計劃集資

▲ 大灣區航空行政總裁丘應樺對牌照申請感到樂觀。（陳靜儀攝）

大灣區航空仍未獲批空運牌照，啟航日期須延後。大灣區航空行政總裁丘應樺接受本報專訪稱，對於牌照申請仍感樂觀，但受環球疫情影響，料啟航日期要由明年首季，再押後往明年第二季前。由於要承擔飛機和員工等營運成本，丘應樺形容押後啟航令公司「燒錢」，但強調公司財政穩健，毋須籌募額外資金。他又稱，本地航空業未夠積極開發大灣區市場，大灣區航空將開發新市場，避免跟其他航空公司惡性競爭。

大灣區航空行政總裁丘應樺表示，疫情不單押後首航，也扭轉大灣區航空的營運策略，需調整目標航和航班供應量，「現在暫時觀察，新加坡和泰國檢疫政策較寬鬆，首階段飛往兩地的機會較大。內地方面，北京和上海是首要航點。」他又計劃，因應短期客運量未回升的情況下，需多做貨運。

大灣區航空最先目標今年國慶啟航，但目前仍處申請空運牌照階段，早前已把啟航日期押後到明年首季。據報國泰航空向空運牌照局要求就發牌提出申述，將於今年底閉門聆訊。丘應樺相信，國泰並非反對大灣區航空加入市場，只是作出陳述，對獲發牌照仍感樂觀。他又指環球疫情仍未回穩，料啟航日期要再延遲，最新估算是明年第二季前。

啟航計劃一再押後，丘應樺認為這對營運成本帶來額外負擔，「每一日都燒緊錢，飛機和員工成本都是龐大洗費，盡快營運當然最好。」但他強調公司現時財政穩健，毋須要額外籌集資金。按最新發展，現時大灣區航空有兩架飛機已完成交付，明年2月後會交付第3架飛機。

雖然仍未啟航，但丘應樺對公司前景仍充滿信心。他認為本港航空業界過去並未積極開發大灣區市場，「大灣區人口一直都在，但過往（航空業界）有無開發這個市場？如果我們可以吸引到他們來香港轉機，便是一個大客源」。

他又指，當內地人民富裕起來，他們就會有外遊需要。大灣區航空未來的發展方向之一，盼將人流引入香港，「當香港只有700萬人，我們也可以令航空業界蓬勃，如大灣區有8,500萬人，怎可能不是機遇？」

被問到如何跟現有航空公司競爭？他就指，航空公司各自有客源和市場定位，不一定是競爭對手，「我地初開時得幾架飛機，又點會同有百幾架飛機的公司有競爭呢？」他認為，市場上多一間航空公司，反而可以開拓新客源，互相補貼對方。

展望未來航空業發展，丘應樺認為植根於香港機場有絕對優勢，「和周邊機場競爭一定有，但香港機場對外接駁始終較多，作為中轉地，將內地同胞帶到外地出遊，有絕對優勢。」他舉例指，深圳機場的國際線不多、珠海機場則有香港機場入股，可透過協調避免惡性競爭，互相補足。

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記者：陳梓蔚