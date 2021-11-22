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【大灣區航空】擬提供「客製化」旅程　機票飛機餐最重要有得揀

社會 08:02 2021/11/22

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

大灣區航空擬提供「客製化」旅程。（陳靜儀攝）

港人愛出遊，對飛行旅程也各有追求，有人追求商務艙舒適，亦有人追捧廉航。大灣區航空行政總裁丘應樺稱，大灣區航空的定位跟傳統公司有分別，盼為乘客提供「客製化」旅程，由機票價格到飛機餐，都較傳統航空提供更多選擇。

大灣區航空屬於新公司，但丘應樺卻坐擁數十年航空業界經驗，屬於「老行尊」。他表明大灣區航空「要做傳統航空公司做不到的」，盼為客人多走一步，捉摸客戶心理。他指出，坐飛機的體驗分為「基本需要」和「額外要求」，基本需要是指航程安全準時；其餘就是乘客為了追求旅程舒適，提出各自要求，「但傳統航空公司其實無照顧到你（乘客）的要求，而是為你安排，要你接受。」

丘應樺舉例指，現時飛機餐通常只得寥寥數款，坐航班後排的乘客甚至乎「無得揀」，「可能乘客只想食個快餐，盡管不是特別和名貴，但如果我們提供到，他們自然會開心。」

他透露，大灣區航空長遠盼引入「客製化」旅程，例如在飛機餐、飲料、酒店和各種配套上，提供更多選擇；機票價格則根據剔選的服務而調整，「當然選擇再多總會有個限度，但我們希望盡量讓乘客『有得揀』，現代人總希望有話語權。」

被問及大灣區航空的命名，會否引起部歧義，以至歧見，丘應樺回應稱他們只是營商，當公司服務具吸引力，市民自然會接受大灣區航空。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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