【大灣區航空】重出江湖因機會難逢　盼在業界創新天

▲ 大灣區航空行政總裁丘應樺指，重出江湖是因機會難逢。（陳靜儀攝）

大灣區航空行政總裁丘應樺是航空業界「老行尊」，1982年加入國泰航空，更晉升至港龍航空行政總裁，原計劃去年退休。他分享「重出江湖」的決定，認為創立新航空公司的機會難得，過程中獲得不少滿足感。

在國泰打滾38年，丘應樺原本打算退休；但他之後接獲大灣區航空的邀請，卻令他難以回絕，「這是難得嘅經驗，在香港建立新的航空公司機會不多。錯過今次未必再有經會，能建立新體系和理念，對一個退休人士而言是個挑戰，過程中滿足感好強。」他表示，他的理念是要為香港航空業創新天，創造一間好的航空公司。

對於外界日後或將大灣區航空，跟舊東家國泰比較；丘形容自己現在是做實事，不會刻意競爭，凡事只對事，做好自己即可。「（國泰）經驗就可以帶過黎（大灣區航空），文化就每間公司都不會一樣，不應將舊公司文化加諸新公司。」他認為，大灣區航空現在的文化良好，有活力，員工上下都很團結。

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記者：陳梓蔚