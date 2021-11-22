  • 19°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 09:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區航空】重出江湖因機會難逢　盼在業界創新天

社會 08:03 2021/11/22

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

大灣區航空行政總裁丘應樺指，重出江湖是因機會難逢。（陳靜儀攝）

大灣區航空行政總裁丘應樺是航空業界「老行尊」，1982年加入國泰航空，更晉升至港龍航空行政總裁，原計劃去年退休。他分享「重出江湖」的決定，認為創立新航空公司的機會難得，過程中獲得不少滿足感。

在國泰打滾38年，丘應樺原本打算退休；但他之後接獲大灣區航空的邀請，卻令他難以回絕，「這是難得嘅經驗，在香港建立新的航空公司機會不多。錯過今次未必再有經會，能建立新體系和理念，對一個退休人士而言是個挑戰，過程中滿足感好強。」他表示，他的理念是要為香港航空業創新天，創造一間好的航空公司。

對於外界日後或將大灣區航空，跟舊東家國泰比較；丘形容自己現在是做實事，不會刻意競爭，凡事只對事，做好自己即可。「（國泰）經驗就可以帶過黎（大灣區航空），文化就每間公司都不會一樣，不應將舊公司文化加諸新公司。」他認為，大灣區航空現在的文化良好，有活力，員工上下都很團結。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【大灣區航空】空姐制服先睹為快　湖水綠色配領巾
17:41 2021/09/14
【大灣區航空】空姐制服先睹為快　湖水綠色配領巾
【大灣區航空】首航日料延至明年第二季前　財政穩健無計劃集資
今日 08:01
【大灣區航空】首航日料延至明年第二季前　財政穩健無計劃集資
【大灣區航空】擬提供「客製化」旅程　機票飛機餐最重要有得揀
今日 08:02
【大灣區航空】擬提供「客製化」旅程　機票飛機餐最重要有得揀

你可能感興趣

【大灣區航空】空姐制服先睹為快　湖水綠色配領巾
17:41 2021/09/14
【大灣區航空】空姐制服先睹為快　湖水綠色配領巾
【大灣區航空】首航日料延至明年第二季前　財政穩健無計劃集資
今日 08:01
【大灣區航空】首航日料延至明年第二季前　財政穩健無計劃集資
【大灣區航空】擬提供「客製化」旅程　機票飛機餐最重要有得揀
今日 08:02
【大灣區航空】擬提供「客製化」旅程　機票飛機餐最重要有得揀
航空業 退休 航空 大灣區 香港航空 國泰航空 香港 行政 港龍航空

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
18:04 2021/11/20
【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好