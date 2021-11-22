【英國快遞】國際快遞伏位多　杯面臘腸不可寄

▲ 移民潮刺激快遞需求，有快遞平台統計發現，過去一年港人寄件往英國次數更頻密。（陳梓蔚攝）

移民潮刺激快遞需求，有快遞平台統計發現，過去一年港人寄件往英國次數更頻密，平均每年投寄約4次，以文件和食物為主。負責人稱，港人未必掌握貨物寄英的入境限制，例如杯麵、藥物、臘腸也屬禁運貨物之一，可致貨物退返香港，廢時失事。

國際快遞平台Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙稱，Spaceship統計英、美、加、澳、台5條熱門路線的寄件情況，發現去年11月至上月底，有41.5%客戶選擇寄件到英國，按年增加18個百分點。客戶年均寄件4次，約7成客戶以相同地址作為收件目的地，估計增長跟移民潮有關。

黃錦熙稱，最多人寄出的物品包括文件、食物、零食和衣物。他指出，不少客戶表明想將香港特色食品寄給英國親人，盼解他們思念情，但英國海關對肉類、海鮮、奶類等食品，也實施入境限制，惟客戶並不了解，於包裹中放入違禁物品，令快遞退回香港。

他舉例稱，不少客戶嘗試寄出燕窩、臘腸、杯麵等食品，但統統是違禁品。另外英國冬天溫度較低，黃錦熙提醒，不能投寄發熱暖包往英國。至於寄送聖誕禮物，黃錦熙則稱，香港郵政已公布聖誕節多個地區的平郵投寄已經截郵，如希望透過速遞公司送件，建議於聖誕節3個星期前寄件，確保準時送達。

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本報記者 陳梓蔚