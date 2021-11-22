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【封區強檢】愉景灣旭暉閣約270名居民接受檢測　無發現確診個案

社會 09:11 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

截至今日凌晨零時，約270名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。（曾耀輝攝）

愉景灣繼早前先後因出現輸入個案而被納入強檢名單，該屋苑昨日（21日）再因1宗涉及L452R變種病毒的初步確診輸入病例，需要圍封進行強制檢測，港府昨晚將愉景灣旭暉閣列為指明「受限區域」（詳情即看【下一頁】）。截至今日（22日）凌晨零時，約270名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中約25戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府昨天引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受新冠狀病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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