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【娛圈喜事】陳煒生日答應醫生男友求婚　煒哥冧爆分享喜悅：感恩有你

娛樂 10:04 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

陳煒（煒哥）答應醫生男友求婚！

陳煒（煒哥）與醫生男友陳國強拍拖近三年，今年5月有報導指煒哥已跟男友在寓所秘密簽紙，她其後向傳媒表示消息不屬實。昨日（11月21日）是煒哥48歲正日生日，她於社交平台大晒與男友的合照，相中的煒哥戴著求婚戒指、捧著玫瑰花，留言感謝男友：「感恩有你」，真正成為準醫生太太！

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驚喜求婚派對

煒哥在正日生日獲男友求婚，相信一定是畢生難忘的經歷！據報導指這個驚喜求婚派是於高級法國餐廳舉行，煒哥的好友朱晨麗、岑麗香、時裝設計師何國鉦也有份準備，主角煒哥則以華麗紅色晚裝登場。

陳國強拿着99支玫瑰花及3卡求婚鑽戒下跪向煒哥求婚，再配合寫上「Happy Birthday 陳太Alice」的戒指造型生日蛋糕，成功抱得美人歸！

朱晨麗於社交平台分享與煒哥的合照：「好大粒鑽石呀，我最親愛的閨蜜 我話你好快就會嫁㗎啦，See 激動到掛住喊嘅我，都冇好好地正正式式咁對你講恭喜說話，現在補返！祝你生日快樂，身體健康、祝福你地白頭偕老，永結同心」煒哥則留言：「Thank you dear 好快到妳」。

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二人同歷失婚

煒哥與男友同樣經歷失婚，而煒哥於2008年曾息影下嫁年紀比她細三年的台灣商人顏志行，並隨顏志行先後移居台灣、北京、泰國等地。煒哥的當時每天煮飯、做家務，感覺自己在社會沒有價值。直至2012年，她以照顧患病父母爲由向前夫提出搬回香港，無奈前夫最終提出離婚。

她曾說：「回港頭數年很不開心，跟前夫也拉扯了數年，我跟他也有放不低的階段，是靠工作麻醉自己，直至幾年後才真分開，所以也不是刻意隱瞞。」

在2019年，煒哥被爆陪同醫生男友出埠工作，戀情隨即曝光。煒哥因出席好友黃智賢與陳醫生一起投資的醫學美容中心開幕儀式，而認識陳醫生，二人結識一年多後才正式交往。

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陳醫生護花

不過二人戀情曝光不久，煒哥被指是小三，指她在男友尚未離婚便與對方交往。而男友也有即開腔護花，指自己與陳煒發展時已回復單身，也已經辦妥一切主離婚手續。

他向媒體談及負面新聞會否令陳煒不開心時，他隨即向女友發表愛的宣言，直言：「不怕，有我在！」

煒哥被指恨嫁

上星期五（19日） 的《萬千星輝賀台慶2021》中， 藝員隊、歌星隊參與李思捷主持的《思家大戰》台慶版，首條題目是「最恨嫁的女藝人」，陳豪、蔡思貝、 李佳芯、 馬國明都先後作答，各藝員再分別講到恨嫁的女藝人有唐詩詠、高海寧、李佳芯，靚湯說：「我覺得煒哥拍緊拖，應該係煒哥」思捷聽後便反問：「煒哥拍緊拖咩？」靚湯馬上問：「唔係㗎咩？唔講得㗎？」靚湯尷尬大笑，而站在其身後的煒哥也笑得開懷，未有作出「反擊」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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