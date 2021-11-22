【小雪天氣】明早部分地區氣溫降至13度　日夜溫差較大　

▲ 今日天氣顯著轉涼，多雲，初時有一兩陣雨。（資料圖片）

今日（22日）為24節氣中的「小雪」，天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸，昨晚開始有一些冷凍空氣正從廣東北部逐漸向南擴展，屆時氣溫顯著下降，今早氣溫介乎20至22度，今日多雲且有一兩陣雨，料晚上氣溫降至最低16度。

▲ 未來9天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天氣顯著轉涼，多雲，初時有一兩陣，吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。展望明日清涼及非常乾燥，受乾燥東北季候風影響，天色逐漸好轉，隨後一兩日早上仍然清涼，日夜溫差較大。

根據天文台9天天氣預報，明天天氣清涼及非常乾燥，早上多雲，下午漸轉天晴，早上7時部分地區氣溫降至13度，包括天水圍、元朗及屯門等。周三早上清涼，天晴乾燥，早上7時氣溫仍維持13度。周四早上清涼，天晴乾燥，不過日間氣溫稍回升至24度。

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記者：余思嵐