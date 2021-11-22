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【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀

社會 11:04 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

斜視是指雙眼不能協調地去看周圍的景物，不能在同一個位置對焦，中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，家長要留意小朋友眼睛的發展，若發現小朋友出現一些徵狀，例如經常側頭看事物，要特別留意。

任卓昇在接受TOPick訪問時提到，斜視在香港很常見，大約100個人就會有4-5人有斜視問題。而斜視亦有分不同的種類，一般而言是若眼睛是向外的話，就為外斜視，俗稱「射哩眼」；若眼睛向內走，稱為內斜視，俗稱「鬥雞眼」；而有些眼睛會往上走或向下走，就是高低眼。

有時候小朋友可能在閱讀時會跳行，或者會重讀，看完一行後，會重讀上一行，有機會與斜視有關。至於有關更多斜視的特徵，詳細內容，密切留意《TOPick診症室》

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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