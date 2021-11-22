【家品速報】北歐高檔傢俬Normann Coprnhagen登陸灣仔　簡約環保創造chill家居

▲ 北歐高檔傢俬Normann Coprnhagen的設計以簡樸自然為主，卻充滿玩味，猜得到這兩件家品是甚麼嗎？點擊內文你便知。

港人其實對來自北歐的傢俬一點都不會陌生，家傳戶曉的IKEA是你我熟悉的名字，但人有我有，每家每戶都看似離不開它的時候，誠然，很悶﹗但其實市面上還有其他選擇，Normann Copenhagen就是你必須認識的另一個北歐的名字。

▲ Normann Copenhagen香港店位於灣仔。（圖片品牌提供）

假若大家經過灣仔皇后大道東，都應該會懂得來自北歐的Normann Copenhagen早前已經落腳於灣仔，帶藍調的室內設計配合簡約設計的產品，的而且確看得令人非常寫意。

而這正是北歐傢俬一直以來，主張和貫徹功能性和設計簡樸自然為主的結果，就以成了名的殿堂設計巨匠Arne Jacobsen等為例子，他們都是來自北歐家品聖域，所以Norman Copenhagen的出現自然給人莫大的信心。

▲ Normann Copenhagen的兩位創辦人Jan Andersen和Poul Madsen。（圖片品牌提供）

已經成立了22年的Norman Copenhagen，由Jan Andersen和Poul Madsen於1999年創立，在北歐已經是一個非常入屋的品牌，同時產品亦分銷到全球80多個不同國家。

設計上，在功能性為主的前提下，但喜見每件產品都不乏精心的細節。就好像大家一定見過，同時又是品牌最暢銷的Norm 69吊燈，大家必須要自行帶回家將它組合的同時，製成品如像盛問開的白色花朵，都是在市場上直到現在仍然是只此一家的王牌產品之一。

而隨著近年環保聲音響遍全球，Normann Copenhagen在生產時所用到的物料和生產程序，都開始趨向可持續性發展，例如所選用的木材方面，都來自歐洲EUTR（EU Timber Regulation/森林管理認證），確保從森林採伐的木材經過評估，符合相關的社會、經濟和環境標準。

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又或是從品牌部分的麻質面料中可見，面料得到OEKO-TEX全球著名的紡織產業標章鑑定，面料上沒有殘留對人體有著健康影響的有害物質等。

至於在大型梳化上可見應用得最多的皮革，則用上植物鞣劑人造皮革，甚至在產品的包裝上，也盡量採用flat-pack包裝，將碳排放量和運輸空間減到最少，如此保護危急存亡的地球，加上我們耐看實用，或許我們應該要暫時將它來自同鄉的品牌暫且忘記，齊來擁抱另一個來自北歐的他。

產品查詢：Normann Copenhagen（3611 7114）、Homeless（2117 1036）、www.yoox.com

記者：何偉雄