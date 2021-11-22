【英勇救母】目睹媽媽遭打劫搶手袋　9歲女童狂揍歹徒追5條街：我要拯救媽媽

▲ 9歲女童狂毆歹徒，英勇救母。

小朋友見到媽媽被打劫可以怎樣做？美國佛羅里達州一名9歲女童，近日與媽媽外出購物時，媽媽遭當街搶劫，當時媽媽與歹徒扭打在地，女童不但沒有膽怯，更衝上前向歹徒臉上揮拳，男子落荒而逃，女童更追住他跑了5個街口，男子被終在2日後落網，女童英勇打擊犯罪的行為，被當地警方譽為英雄。

據外媒報道，9歲女童Journee Nelson近日與媽媽出門購物，剛踏出超市準備回家之際，原來29歲的歹徒Demestrius Jackson已站在超市門口角落，鎖定2人為目標。在她們返回車上的時候，Jackson突然衝上前撲向女童母親，搶去她的手袋。媽媽奮力反抗，與Jackson扭打在地。

追賊人5條街

這時，Journee發現媽媽有危險，繞過車跑過去，往搶匪臉上狂揍，在混戰中Jackson一時反應不來，挨了好幾拳後，將Journee推倒在地，拿著手袋落荒而逃。不過，Journee仍沒有放棄，立即起來追趕，跑過5個街口，媽媽在後方叫停她，她才放棄。

最終，Jackson在短短2日後就落網，且被起訴搶劫、毆打等罪名。母親事後受訪表示，當時自己被搶匪推跌，女兒及時救援，令她感到非常自豪。而Journee則講出反擊的原因，

我反擊了，因為我必須拯救我的媽媽。

最新影片：獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

獲警表揚

當地警方在11月18日表揚Journee的英勇行為，向她頒發獎牌、證書和零售百貨商店的禮物卡。警局局長表示，雖然他不建議獨自對抗歹徒，但在當時的情況下，女童反擊的行為是可以理解。他亦肯定女孩的勇氣，並估計歹徒當時感到很震驚。

你從影片可以見到，他完全沒有預料到。女孩的行動恰逢其時，而且我覺得她出拳力道應該很重。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳