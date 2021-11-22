【聲夢傳奇x叱咤樂壇】曾志偉准炎明熹出席叱咤　大方允許Gigi亮相ViuTV

▲ TVB高層曾志偉批准炎明熹（Gigi）出席叱咤頒獎禮。

TVB青春劇《青春本我》在昨晚（11月21日）舉行慰勞宴，TVB電視總經理（節目內容營運）曾志偉特意從百忙中抽空出席，鼓勵炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）等一眾《聲夢》新星。

對於明年舉行的叱咤頒獎禮將由ViuTV轉播，曾志偉表示不介意炎明熹出席頒獎禮，由此Gigi很可能成為首位在ViuTV亮相的TVB歌手。

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不阻止Gigi出席叱咤

因為Gigi為今屆叱咤頒獎禮新力軍的大熱人馬之一，曾志偉受訪時大方表示，不會因為頒獎禮由ViuTV轉播而不讓TVB旗下藝人出席：「我們不會阻止，正如我們的藝人拍攝電影後亮相金像獎，而節目在ViuTV轉播，也可以上。一件事還一件事，獲獎是開心事。」

被問到是否看好Gigi獲獎，曾志偉表示：「當然看好，對新人來說是個鼓勵。」

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力捧《聲夢》學員上位

另外，對於Gigi昨午出席活動時，因身體不適而腳軟倒地及即場爆喊，曾志偉聞言大感驚訝：「一直也跟他們說，他們在這年的轉變真的很大，從沒人認識的小朋友，到現時人人也認識他們，需要上學同時亦需要拍攝，始終他們也是小朋友，是辛苦的，盡量也會跟他們說需要休息。」同時表示回公司後會了解事件。

至於談到《聲夢》學員的工作安排，曾志偉說：「不要將熱情之火弄熄，就如港姐一樣，選畢後便成為『落選』、『過氣』，需要爭取機會吸收經驗及上位，很快會再有第二屆《聲夢》。」