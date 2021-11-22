【新冠疫苗】兒科醫學會贊成分階段安排兒童打科興　對學校恢復全日面授有正面作用

▲ 葉柏強指分階段安排兒童打科興合理。（資料圖片）

食物及衞生局局長已批准科興疫苗的適用年齡至涵蓋3至17歲人士，並同意聯合科學委員會及專家顧問團的建議，優先安排科興疫苗給12至17歲青少年接種，並在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。（詳情即看【下一頁】）香港兒科醫學會會長葉柏強在一個電台節目上表示，認為安排非常合理，實質操作會較順暢，幼童家長亦有更多時間準備。

葉柏強表示，新冠疫苗的面世時間短，家長有憂慮是完全可以理解，但滅活疫苗有多年歷史，兒童慣用的疫苗包括流感、小兒麻痺、破傷風、百日咳等，都是使用滅活技術。他又指，業界會舉行大規模講座，邀請兒科及醫學界專家為家長及學校作解說，特別會強調滅活疫苗必須要有加強劑，打兩針是最基本，青少年都有可能要打第三針。

葉柏強又稱，目前有近7成中學生已經接種疫苗，相信餘下3成人是傾向接種科興疫苗，青少年接種率有望推高至8至9成，對學校恢復全日面授課堂有正面作用。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目稱，美國近月通過容許5至11歲的兒童接種復必泰疫苗，認為香港應加以觀察，審視兒童引發心肌炎的風險，不需急於跟隨。

他又指開放科興疫苗肯定可以推高青少年接種率，相信這一、兩個月內可以達至８、９成。他表示，目前很多學校都是爭幾十人未打針，未能全面復課，形容學界非常歡迎有關安排，希望明年初可以推展至小學生接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠