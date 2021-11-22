【周末好去處】全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場　將軍澳7米長噴火Godzilla霸氣現身【內附多圖】

▲ Ocean PopWalk海天晉滙將於11月27日開幕，頭炮活動包括全港首個「哥斯拉玩具珍藏展」。（商場提供）

緊急緊急，將軍澳南臨海位置，發現巨型Godzilla蹤影！啊！原來是全新開幕的Ocean PopWalk海天晉滙，與怪獸之王展開精彩聖誕之旅。

7米長噴火Godzilla震撼駕到

坐落臨海的Ocean PopWalk海天晉滙將於11月27日開幕，而頭炮活動聚焦今個聖誕，特別聯乘人氣火爆的Godzilla帶來「Ocean PopWalk‧Monster Studio Grand Opening～Walk by the Sea」主題活動，長達七米的可愛Godzilla大型裝置於戶外長廊超酷登場，噴出懾人的藍色火焰，與粉絲們熱情慶祝。

▲ 7米長噴火Godzilla霸氣現身，必成打卡熱點。（商場提供）

必逛主題展覽+限定店

此外，Ocean PopWalk海天晉滙更會有「怪獸之王夢工場」大型主題裝置，而PopWalk天晉滙各期，亦特設多個為粉絲而設的型格打卡位，更有100件極具收藏價值之Godzilla人偶，以及6組電影感十足的場景，亦會於全港首個「哥斯拉玩具珍藏展」展出，讓粉絲自肥一番。場內更設有「Godzilla VS. Kong 電影海報展覽」及「Godzilla VS. Kong 期間限定店」，定必成為電影迷及玩具控的潮聖地！

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大派Godzilla主題福袋

震撼驚喜豈止於此？Ocean PopWalk海天晉滙開幕當日，場內更會大派Godzilla主題開幕福袋及舉行「Godzilla @ Ocean PopWalk紀念印繪寫」活動，與大家一齊狂歡。於指定日子，更會免費派發限定能量爆谷桶。

顧客憑消費或The Point by SHKP 會員積分更可換領限定型人口罩、伸縮露營夜燈、野外兩用保溫袋等精選禮品。至於11月至12月期間，指定日期更會舉行「冬日聖誕 瀛遊日和市集」、「Come play with Dragon」Dancing Show等精彩活動，多個商戶更會攜手打造Godzilla主題驚喜及優惠。

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Ocean PopWalk ‧ Monster Studio Grand Opening ~ Walk by the Sea主題裝置

日期：2021年11月27日（六）至 2022年1月2日（日）

時間：10am至10pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙 及PopWalk 天晉滙 1,2,3 期

詳情：Godzilla 及一眾電影角色，於各期等候大家一同慶祝聖誕節及Ocean PopWalk開幕。Ocean PopWalk海天晉?露天戶外長廊，特設7米可愛Godzilla大型裝置，粉絲必到潮聖打卡。

全港首個哥斯拉玩具珍藏展

日期：2021年11月27日（六）至 2022年1月2日（日）

時間：10am至10pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙 1樓111號舖

詳情：由本地玩具達人，借出100件極具收藏價值之Godzilla人偶，於商場展出。當中更會打造6組創意及電影感十足的場景，更有由日本東寶電影公司和美國傳奇影業，共同借出之Godzilla和Kong人偶。

Godzilla VS. Kong 電影海報展覽

日期：2021年11月27日（六）至 2022年1月2日（日）

時間：10am至10pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙 地下G14-G15號舖

詳情：同場更特別設置傳奇影業電影系列《Godzilla VS. Kong 》香港大戰場景展覽，首次展出原創海報及電影漫畫，以及Q版Godzilla 及Kong街道打鬥場景。

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Godzilla VS. Kong 期間限定店

日期：2021年11月27日（六）至2022年1月2日（日）*

時間：12nn至8pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙 地下G23號舖

詳情：全港首間主題限定店，售賣Godzilla 及Kong玩具，即場購買更可獲9折優惠。主題店更設Godzilla和Kong人偶盲盒販售機，粉絲可以一試運氣，抽取迷你人偶。

*逢星期六、日及公眾假期

編輯：葉翠華