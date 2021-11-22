【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　均帶變種病毒包括2名外傭

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衞生防護中心今日（22日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12,405宗，包括12,404宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及一男兩女，年齡介乎23至43歲。三人均由A組指明地區（高風險）抵港。兩人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘一人在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間確診。

詳情如下：

第12,408宗：43歲女，外籍家庭傭工，無病徵，11月20日從印尼經航班CX796抵港，今年7月21日及8月26日在印尼接種2劑克爾來福疫苗

第12,409宗：23歲男，有病徵，11月20日從美國經日本乘搭航班CX521抵港，今年4月27日及5月18日在香港接種2劑復必泰疫苗

第12,410宗：24歲女，外籍家庭傭工，無病徵，在竹篙灣檢疫中心確診，11月18日從菲律賓經航班5J272抵港，今年7月30日在菲律賓接種1劑强生疫苗

一名23歲男病人，在11月14日前往美國，離港前於11月13日病毒檢測陰性，在11月20日由美國經航班CX521抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測呈陽性，並出現病徵，確認帶有L452R變異病毒株，曾於4月27日及5月18日於香港接種兩劑復必泰疫苗，由於病人於潛伏期曾在港居住，而他帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，病人於香港居住的大廈大嶼山愉景灣蘅峯旭暉閣強制檢測。詳情即看【下一頁】

愉景灣繼早前先後因出現輸入個案而被納入強檢名單，該屋苑昨日（21日）再因1宗涉及L452R變種病毒的初步確診輸入病例，需要圍封進行強制檢測，港府昨晚將愉景灣旭暉閣列為指明「受限區域」。截至今日（22日）凌晨零時，約270名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。（詳情即看【下一頁】）

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責任編輯：陳正怡