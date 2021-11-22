【公屋垃圾屋】大埔富亨邨單位走廊湧現小強大軍　揭獨居醉漢長年執垃圾殃及鄰里

▲ 大埔富亨邨驚現恐怖垃圾屋。

大埔富亨邨驚現恐怖垃圾屋！有街坊最近在網上反映，指一名長年酗酒、有拾荒習慣的獨居男子家中遍佈垃圾，每當家人為他找外援清潔住所時，「曱甴大軍」就會湧現整層樓的走廊，甚至禍延鄰居的家中，十分恐怖。

▲ 街坊上載影片，顯示大埔富亨邨亨隆樓整層樓的走廊湧現「曱甴大軍」。（資料圖片／影片截圖）

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有街坊昨日（21日）在Facebook群組「大埔‧富亨」發帖，指大埔富亨邨亨隆樓一名酗酒成癮的男子家中衛生環境相當惡劣，每當一清理他的單位，鄰居就不能出門，令該名街坊忍不住在網上求救：

成層樓遭殃好多曱甴跑晒出嚟！！！！次次都係咁可以點呀？

發帖街坊補充，已向大廈管理處反映事件，對方回覆「會噴殺蟲水洗地，噴埋上下5層」又指曾多次向管理處投訴，涉事單位的男住戶家人之後會找人清理：「但清完就唔會理啲曱甴」，令發帖街坊感到無助。

事件引起不少網民熱烈討論：「做佢鄰居真係好鬼慘，我會嚇死」、「好恐怖呀！睇到我毛管戙曬！」有其他街坊就指出，曾目睹該名男子找垃圾食，希望有人能跟進他的情形：

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區議員何偉霖其後稱，管理處已派員清潔消毒該樓層，包括去水、消防喉、電制房、垃圾槽，直指「辛苦晒前線員工」。而他亦表示由於「畫面太驚嚇」，他也不敢放出單位內的照片。對於為何不找房署處理，何偉霖就指出該單位由男住戶的家人購入，換言之他也是業主，處理上較租戶困難，很難可以令他離開，認為當初沒有好好運用扣分機制。

何偉霖續指已聯絡該住戶的家人，表示他們都對影響到大家深感抱歉，亦考慮將戶主遷移至村屋，而他們早前也已為該住戶申請老人院，但就指他寧願偷走，都要回富亨邨家中，家人亦深感煩惱。

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責任編輯：羅嘉欣