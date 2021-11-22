【小一派位】自行分配學位成功率創新高　家長稱兒子持25分仍憂慮「考唔到」

▲ 小一自行分配學位結果今日公布，成功比率達47.6%，創近年新高。

小一自行分配學位結果今日（22日）上午9時公布，本年成功比率達47.6%，創近年新高。於傳統名校喇沙小學，今早有零星家長到校查閱結果，有家長表示對喇沙有情意結，如兒子不能入讀就會送他到外國讀書；亦有家長稱手持25分但仍沒有太大信心，得知獲取錄形容是超乎想像。

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受疫情影響，今年各家長繼續可於網上或致電學校查詢結果，不過今早於喇沙小學仍有家長親身到校確認，本身居於加拿大的伍先生只為兒子報讀喇沙一間學校，不過他未有透露手持幾多分考入喇沙，坦言自己是舊生，對學校有情意結，

我自己讀過，想個仔跟返自己，諗住入唔到就返加拿大讀書。

伍太就說，兒子有學游水、畫畫及英文班，會與他慶祝成功獲派學位。

至於梁太則稱兒子手持25分，丈夫為喇沙舊生，她稱已於網上查看結果，但仍想親自到校確認，得知兒子獲取錄，形容是超乎想像：

網上有人話拎住25分都好難入，入到好興奮！

葉太兒子同樣持25分，其丈夫為喇沙舊生，一心想兒子入讀，但亦有報讀間兩、三間直資學校，她認為移民潮下學位競爭未有減少，對於成功獲學位感開心。對於學校推展國民教育，葉太認為合情合理，小朋友要知道有關知識。

會同仔仔去迪士尼慶祝！

岑生兒子於持25分下亦成功入讀，直言「信心一半一半」，因此安排小朋友參加面試班、英文班等，希望他有全面發展，不過他亦說，兒子要進入人生另一階段，自己抱住平常心處理。

曾為子女申請自行分配學位的家長，可於今日前往有關小學查閱申請結果，或瀏覽學校網頁及致電學校查詢。已獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，於本周三或周四按有關學校的安排辦理註冊手續。

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記者：黃悅晴