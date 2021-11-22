【疫苗副作用】接種2劑疫苗3日後狂甩頭髮　19歲少年慘變禿頭暫無得醫

▲ 19歲少年接種2劑疫苗後狂甩頭髮。

全球新冠肺炎疫情未止，雖然市面已有多款疫苗推出，但仍有不少人會擔心疫苗副作用。泰國一名19歲少年日前接種完第2劑科興疫苗，3日後大量脫髮，令他非常震驚。求醫後醫生表示，可能是疫苗造成的過敏反應，身體出現某方面免疫缺陷，目前沒有治療方法。少年已向相關部門申請索償。

據《The Phuket News》報道，泰國19歲少年Bodin Saeliang於7月16日接種第2劑科興疫苗，他表示打第1劑後身體完全沒有任何副作用，一切正常，打完第2劑的當下也沒有不適。但接種完的3日後，就突然大量掉髮，早上起床時，整個枕頭都是頭髮。

頭髮開始成團成團地脫落，我很震驚。

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Bodin Saeliang馬上到私人診所求醫，醫生表示這屬於疫苗的副作用，有機會是疫苗造成的過敏反應，導致身體出現某方面的免疫缺陷，才會導致掉髮。而且目前尚無治療方法，醫生建議他依靠飲食和調整作息改善。他表示自己下午5點後就一定要休息，並且早睡。

疫苗損害了我的免疫系統，很多細菌可以隨時侵襲我的身體。

目前Bodin Saeliang的頭髮尚未長回，每次出門都要戴上帽子，令他感到尷尬。

責任編輯：羅嘉欣