  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗副作用】接種2劑疫苗3日後狂甩頭髮　19歲少年慘變禿頭暫無得醫

食用安全 11:41 2021/11/22

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

19歲少年接種2劑疫苗後狂甩頭髮。

全球新冠肺炎疫情未止，雖然市面已有多款疫苗推出，但仍有不少人會擔心疫苗副作用。泰國一名19歲少年日前接種完第2劑科興疫苗，3日後大量脫髮，令他非常震驚。求醫後醫生表示，可能是疫苗造成的過敏反應，身體出現某方面免疫缺陷，目前沒有治療方法。少年已向相關部門申請索償。

據《The Phuket News》報道，泰國19歲少年Bodin Saeliang於7月16日接種第2劑科興疫苗，他表示打第1劑後身體完全沒有任何副作用，一切正常，打完第2劑的當下也沒有不適。但接種完的3日後，就突然大量掉髮，早上起床時，整個枕頭都是頭髮。

頭髮開始成團成團地脫落，我很震驚。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Bodin Saeliang馬上到私人診所求醫，醫生表示這屬於疫苗的副作用，有機會是疫苗造成的過敏反應，導致身體出現某方面的免疫缺陷，才會導致掉髮。而且目前尚無治療方法，醫生建議他依靠飲食和調整作息改善。他表示自己下午5點後就一定要休息，並且早睡。

疫苗損害了我的免疫系統，很多細菌可以隨時侵襲我的身體。

目前Bodin Saeliang的頭髮尚未長回，每次出門都要戴上帽子，令他感到尷尬。

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠疫苗】科興、復星及牛津疫苗有效率及副作用　復星「復必泰」疫苗有效率最達95%
16:09 2021/02/27
【新冠疫苗】科興、復星及牛津疫苗有效率及副作用　復星「復必泰」疫苗有效率最達95%
【發燒抽筋】歲半囡囡突然抽搐嘔泡反白眼　港媽：不可忽視嬰幼兒疫苗副作用
17:10 2021/07/26
【發燒抽筋】歲半囡囡突然抽搐嘔泡反白眼　港媽：不可忽視嬰幼兒疫苗副作用
【新冠疫苗】打疫苗後疑現嚴重副作用　南韓罕見病患者小腸腐爛大量出血亡
16:56 2021/09/09
【新冠疫苗】打疫苗後疑現嚴重副作用　南韓罕見病患者小腸腐爛大量出血亡

你可能感興趣

【新冠疫苗】科興、復星及牛津疫苗有效率及副作用　復星「復必泰」疫苗有效率最達95%
16:09 2021/02/27
【新冠疫苗】科興、復星及牛津疫苗有效率及副作用　復星「復必泰」疫苗有效率最達95%
【發燒抽筋】歲半囡囡突然抽搐嘔泡反白眼　港媽：不可忽視嬰幼兒疫苗副作用
17:10 2021/07/26
【發燒抽筋】歲半囡囡突然抽搐嘔泡反白眼　港媽：不可忽視嬰幼兒疫苗副作用
【新冠疫苗】打疫苗後疑現嚴重副作用　南韓罕見病患者小腸腐爛大量出血亡
16:56 2021/09/09
【新冠疫苗】打疫苗後疑現嚴重副作用　南韓罕見病患者小腸腐爛大量出血亡
食用安全 健康問題 副作用 科興 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 治療 泰國

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花
16:58 2021/11/21
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花