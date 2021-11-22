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【十優港姐】高EQ麥明詩無視被林作憎到死　Louisa：講下我同德斌哥哥仲好

娛樂 13:15 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與林作雖然早已經於2016年分手，可是二人的名字到今仍不時同時被提上，又或被重提他們昔日戀情。

日前，林作的女友裕美於網上節目中被「蝦頭」楊詩敏問會否介意自己與男友前度作比較，裕美回應稱：「佢係好憎個前度」，矛頭自然指向Louisa。不過向來大方兼高EQ的Louisa就似乎懶理此事。

【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好

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裕美爆男友憎前度

事因裕美到楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》任嘉賓，蝦頭問她會否介意自己與男友前度比較，裕美表示不擔心，解釋稱：「佢係好憎個前度。」

裕美再問：「死喇，呢句可唔可以講？因為佢係嗰啲分咗手就想佢死，即係唔好再畀我見到佢，佢唔會同前度做朋友。」她指林作令其很有安全感，亦是男友令其欣賞之處。

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Louisa無視報導

Louisa與林作再次成為話題，「中槍」的Louisa於社交平台上載與黃德斌的合照，寫道：「不如講下我同德斌哥哥仲好」，明顯不想再理會相關報導，請大家關注她的新作品。

網民大讚Louisa：「你係一個有智慧的女人，實在太欣賞你」、「10A 同零分嘅分別」、「林作話想你死喎，我突然覺得你以前好慘」、「嘲諷之餘仲可以幫套戲做宣傳」。

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與德斌合演網劇

Louisa未有直接回應「林作憎前度」的說法，反而把握機會分享自己與黃德斌合演的網劇。《逐流時代》由戚其義監製，是亞洲心動娛樂（AMM）出品。港姐王菲、林耀聲、黎紀君、旨呈、黃又南也有份參演。

在今年6月尾，正值黃德斌與Edan、Anson Lo主演的港版《大叔的愛》播出，Louisa上載自己與德斌的咀戲花絮相，寫道：「我唔介意。btw到時記住留意 #逐流時代」。網民期待二人在新劇的感情發展之餘，也有留言：「一邊錫你，另一邊錫Edan，好亂呀」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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