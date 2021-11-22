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【男神廚房】伍詠薇展現進撃痴女本色　伍姑娘連環出招生擒伍允龍林德信

娛樂 12:00 2021/11/22

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伍詠薇任《男神廚房》嘉賓。

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的TVB綜藝節目《男神廚房》，本周一至周三晚播出最後一輪賽事，好戲在後頭，今晚（11月22日）播出的第10集《男神廚房》，有名模周汶錡任嘉賓外，更有一向出名進擊的「伍姑娘」伍詠薇（伍姑娘）齊做評判。

這集「男神召集人」何廣沛請來的男神位位是大隻仔，分別是「武打男神」伍允龍、「校草男神」張馳豪（Aska）、「雞檔男神」李創偉（Catry）及「為食男神」林德信。

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伍詠薇繼續進撃

伍姑娘在《男神廚房》盡顯痴女本色，為生擒一眾男神，施展渾身解數，盡出意想不到的招數。當4名猛男一出場，伍姑娘即向伍允龍埋手，肆意摸對方腹肌，更要不顧儀態地蹲在台上，真我個性盡表現。

之後，他們配合大會主題炮製「雞鴨鵝」菜式時，伍姑娘又再出招，除與伍允龍及Catry玩身貼身外，更揸爆德信麒麟臂，配以一副肉緊表情，氣氛既熾熱又搞笑。

試食期間，Hyper的伍姑娘與Catry激情共舞，期間不但瘋狂自轉，更數度投懷送抱兼「高潮眼」，盡騷進撃本色。

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男神施展渾身解數

今集《男神廚房》試食環節亦十分精彩，眾男神先後大晒武功及瑜伽絕技，至於看似「技遜一籌」的Aska則出動溫柔招數餵食伍姑娘，同樣令伍姑娘暈得一陣陣。

說回本集原本的4位主角，四名猛男下廚時各有特色，Catry在斬鴨環節雖然一枝獨秀，可惜到正式落鑊時卻相當有嫌疑，廚房傳出陣陣怪味，連對他甚為嗒糖的伍姑娘亦冇面畀忍唔住皺眉。

林德信則堪稱最專注男神，他為雞翼拆骨時埋首苦幹差不多大半集節目，十分細心。至於伍允龍及Aska則有姿勢兼有實際，感覺似是有料之人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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