日本服指界國寶和田惠美離世　曾為梅艷芳《十面埋伏》造型度身

▲ 一代服裝指導大師和田惠美（右）曾應張藝謀導演（中）要求，為梅艷芳在《十面埋伏》的造型量體裁衣，可惜梅姐及後離世無緣參演，而張導堅持不把梅姐的角色刪掉，並安排演員穿起和田美惠打造江湖大家姐的戲服（左），作為最後致敬。

一代服裝指導大師和田惠美日前（11月19日）離世，享年84歲。由她打造過的巨星多不勝數。當中與她合作無間的大導演張藝謀也發悼文：「願你在天堂如既往般端莊美麗！」，終極古美人典範范冰冰也說：「在你的戲服裡，我就是角色。」

和田惠美的美學影響了一代華語電影／電視劇角色的輪廊，當中原是梅艷芳最後電影的角色造型，她也參與其中，更親自飛到香港為一代影后度身……二人的離去，是電影界相逢恨晚的故事。

▲ 與兩大美人張國榮及林青霞合作的《白髮魔女傳》（網上圖片）

和田惠美1937年3月18日出生，終年84歲。於京都市立藝術大學畢業。以黑澤明作品《亂》獲得1986年奧斯卡最佳服裝設計獎享譽國際。最後一部電影是由許鞍華執導，彭于晏與馬思純主演的《第一爐香》。

▲ 如果衣服可以說話，和田惠美是固中的世界級大師。（圖片：《第一爐香》劇照）

1986年，和田惠美憑大師黑澤明的《亂》拿下奧斯卡「最佳服裝設計」獎，這些年來能與她合作的均是大名鼎鼎的大導演如黑澤明、大島渚、Peter Greenaway和張藝謀等殿堂級導演。93年導演于仁泰邀請她為《白髮魔女傳》做造型，即獲1994年香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」。

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及後由張曼玉主演的《宋家皇朝》、梁朝偉及章子怡等巨星主演張藝謀監製的《英雄》，《十面埋伏》等，均獲得香港電影金像獎最佳服裝造型設計獎。在1992年，憑《俄底浦斯王》（Oedipus Rex）獲得艾美獎時訪談中表達自己對服指設計的理念。

每當我為電影或歌劇設計服裝的時候，我思考的第一件事就是如何在設計中體現人物的性格。

▲ 梅艷芳離世不能參演，張藝謀堅持不把角色刪掉，並安排演員穿起和田美惠打造江湖大家姐的戲服以為作致敬。（圖片：《十面埋伏》劇照）

值得一提，2002年張藝謀籌拍《十面埋伏》，一直都沒落實梅艷芳會參與其中。直到2003年12月20日，據知梅艷芳表示可於2004年1月6日參與拍攝，當日和田惠美在張藝謀的要求下，即飛到香港為梅艷芳度身製作戲服。出發前，導演叮囑和田惠美：「服裝都要加厚，要用羽絨，鴨絨、鵝絨什麼的，首要問題不能讓阿梅受一點寒！」而「飛刀門」帽子由原來竹編帽變成較輕巧的斗笠。

可惜，梅姐在2003年12月30日與世長辭，無緣參演，但張藝謀堅持不把角色刪掉，並安排演員穿起和田美惠打造江湖大家姐的戲服，作為最後致敬。

▲ 張藝迷的《英雄》除了是當時電視機試機天碟，和田惠美以不同顏色monotone打造電影角色。（圖片：《英雄》劇照）

2005年11月11日，香港著名設計公司Communion W為和田惠美出版《My Life in the MAKING》，為這國際級服裝指導大師下註腳，從日常到工作展示她對美的執著。

和田惠美撒手塵寰前的最後一部電影，是許鞍華導演的《第一爐香》，改篇自張愛玲第一部小說，背景為40年代的中國，上海女生為逃避戰亂而到香港讀書的故事……和田惠美在抱恙期間接受這次工作，許導演：「好懷念和她工作的日子，因為她是一個有才華，同時容易合作的藝術家。希望《第一爐香》她會滿意，聽說她是滿意的。」

記者：黃鑑江