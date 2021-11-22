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【IB補習】豪宅港爸$40時薪聘IB補習導師　列9大要求：貪錢拜金主義者免問

教育 12:06 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

有住半山獨立屋港爸以時薪$40聘IB補習導師。

不少家長都會為孩子尋上門補習導師，補習費多由雙方協商而定。不過，近日有港爸在社交媒體群組中發帖徵中五IB補習導師，地區在半山區獨立屋，卻開價時薪$40，僅比最低工資多$1.5，但要求「唔貪錢」、甚至提供24小時WhatsApp問功課服務。帖文引來不少網民熱論，笑言「有錢人特別縮骨」，亦有人質疑是「曲Post」。

有港爸在facebook群組「補習老師/家長/托兒配對（免費，非中介）/tutor/babysitting/課程推介」發帖，徵上門補習導師，補習對象為國際學校中五生，需要補IB全科，地區為半山獨立屋，逢星期一至五下午4時至6時補習。

港爸在帖文中詳列補習的要求和時薪。（facebook截圖）

不過，補習時薪僅$40，港爸更補充，如果表現好和守時，可以食完飯才離開，並可獲$5獎勵。港爸列出其要求，包括有教學熱誠、唔貪錢、大學畢業、全英教學、守時、提供練習、24小時WhatsApp問功課，並指現職教師優先，大學未畢業免問。港爸更強調，

只接受有教學熱誠的導師，只顧學費多少的拜金主意（義）者免問。

最新影片：獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

帖文引來大批網民熱論，有網民認為這是壓榨，「仲話人哋係只顧學費多少的拜金主義者，補習老師唔使食飯」、「有教學熱誠不用食飯？」，港爸竟回覆指「如表現好和守時可以食埋飯先走」。

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責任編輯：王明芳 

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