【全民造星IV】遭網民狠批私心安排方方阿Ling晉級　梁祖堯反駁：39歲就唔可以追夢

▲ 梁祖堯撰長文回應外間的指控。

ViuTV真人騷節目《全民造星IV》於上周五（11月19日）公布60強名單，當中兩位導師許廷鏗和梁祖堯於復活區挑選12位參賽者晉級，當中分別為Ashi、Yoyo、Candy、CK、Ｗinwin、Ariel、Gao、Ash、咖哩、Miko、方方及阿Ling。

不過，《全民造星IV》的賽果惹來遭網民不滿，因為網民認為不少高質美女竟落選，矛頭直指導師梁祖堯偏私，讓早已認識的方方和「四子之母」阿Ling入圍。

對於遭網民抨擊，梁祖堯昨日（11月21日）於個人IG撰千字文回應各方指控，他認為追夢不應受年紀所限，直言實力是「復活」先決條件，寫道：「點解39歲就唔可以追夢？復活方方，同樣因為舞台實力。」

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觀眾質疑梁祖堯偏私

《全民造星IV》導師梁祖堯近日成為網民箭靶，直指方方曾參加《全民造星III》，跟當時客席導師的梁祖堯早有交情。另外，最大年紀參賽者、已為四子女之母的阿Ling，與梁祖堯於演藝學院參加活動時已認識，觀眾質疑賽果。

近日更有不少人分別於ViuTV和梁祖堯的IG「洗版式」留言，暗嘲「識人好過識字」，亦有有網民直指「梁祖堯係最需要被調教」。

梁祖堯撰長文回應

梁祖堯昨日上載跟B組成員的合照，當中更撰長文回應外間的指控。

對於阿妹，Yanis和Jackie等高質美少女未能復活，阿祖解釋︰「坦白講佢哋都真係喺當晚嘅討論名單裏面。不過果朝喺復活區做選擇嘅時候，我哋一致認為，要做到比賽公平，就要睇當晚嘅實力同表現先可能説服一樣喺復活區內而無被選中的參賽者。」

梁祖堯承認觀眾緣也是「軟實力」的一種，但3個月前所有宣傳都未出街，他們根本無辦法以此作衡量：「最後同觀眾期望有落差，都好心痛，感覺上真係放棄了一些原來非常得觀眾歡心嘅表演者。」

▲ 梁祖堯慘成網民箭靶。

指年齡不是問題

對於被指挑選「熟人」方方和阿Ling入圍，阿祖謂想說句公道說話：「你有權話呀ling雖然年紀大，有權覺得佢唔係女團人選，但係當晚佢嘅壓台感實在比好多其他參賽者優勝。」

然後進一步解釋：「雖然我哋係認識，但係佢10年以上嘅舞台經驗就係為佢帶來表演氣場嘅原因，我相信呢一點大家都冇辦法否認嘅，而復活區內我認識嘅人亦唔止佢一個。而點解39歲就唔可以追夢？復活方方，同樣因為舞台實力。」

另外，經理人戴穎（阿Wing）說過，希望選擇16至25歲參加者入女團，對此阿祖原來不認同：「坦白講第一集開始，我就已經唔同意，因為既然報名時候冇講明年齡限制，咁樣有才華又熱血嘅人嘅人，都應該值得一個機會用表演去為自己創造奇蹟？4000人選96個，真係好唔容易。」

他指：「全民造星係一個追夢嘅舞台，成就過好多唔可能發生嘅事，的確創造過好多奇蹟。」

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比賽難完全公平

阿祖更直言比賽難以做到公平，只因表演從來沒有輸赢，只有喜歡不喜歡：「表演，從來難以用一個客觀標準去評定。」

他以比喻作解釋：「就同點解有人鐘意食芫荽一樣，鐘意就鐘意，唔鐘意就唔鐘意。再加上呢個比賽有個先天缺陷，就係喺1廠（即係表演場地）同2廠（即係參加者等待出場嘅地方，大家都係睇電視）會有一種落差，因為可能喺鏡頭面前睇，啲表現可能好好，但係係真實一廠空間，睇住班表演者喺面前表演，就會另外一樣嘢。」

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網民意難平

阿祖表示今晚比賽已經誕生20強，希望大眾繼續支持《全民造星IV》。

他最後說：「大家看得咁肉緊，證明這是一個十分成功嘅節目，全民造星係一個不可多得嘅平台，希望大家繼續支持這一班努力追夢嘅女仔！追夢的旅途注定不容易行，付出和收穫也永遠不會成為正比，但見到你哋堅毅向前，真的非常非常尊敬，在你們身上亦學習了很多！繼續用好嘅表演去說服大家！」

雖然阿祖撰千字文解釋，惟依然惹來網民圍插，有人直指：「又話比多d機會年青人，原來識人好過識字。」、「祖祖 有時候你認為既壓台感 你認為既實力 會唔會有好大成份由感情基礎出發？」等。