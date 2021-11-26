【若善健談】假若之夜

電影「假面酒店」及續集「假面之夜」改編自長篇懸疑小說，並由木村拓哉擔任主角，故事描述警方追緝兇手的經過，劇情吸引。在香港，兇殺案件數目不多，相反，網上情緣騙案近年數字飇升，騙徒在社交平台尋找獵物，認識受害人後投其所好以討歡心，迅速建立網上戀人關係，繼而使用不同藉口騙取金錢，騙徒與受害人之間從未真正見面。



售賣偽冒藥物除了面對面的接觸外，冒充大型連鎖店的虛假網站亦不斷增加，稍有不慎便隨時成為下一位受害人，其禍害與網上情緣騙案不遑多讓，不法商人一般會捕捉消費者貪平的心態，推銷假藥或水貨藥物的價錢遠低於原廠正藥，訛稱假藥為原廠正藥新款包裝，水貨藥品成份及功效也與原廠正藥無異，這種謊言及道理與網上情緣騙案原出一轍，最終目的均是透過虛假信息企圖獲得金錢利益。事實上，假藥危及健康，購買水貨藥物對消費者完全沒有保障，用家也難以事後追討，一粒原廠藥丸的誕生直至到消費者手中，需要受到多方面的監察，包括檢測、溫度及濕度的控制、運送及儲存方式，消費者所購買的不單只是藥丸的功效，而是背後的信心和保證。同時，瞞騙的銷售形式已觸犯法例，扼殺市民對藥物的合理期望，破壞公平營商環境。根據《商品說明條例》，出售或供應附有僞造商標或虛假商品說明的貨品，屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款港幣50萬元及監禁5年。



海關曾在本年度10月份曾檢獲118萬粒受管制的壯陽產品，據悉，當中有懷疑六萬粒假冒「偉哥」，包裝印刷粗劣，顏色也與原廠的「偉哥」有別。原廠的「偉哥」在香港擁有獨特的防偽標籤及獨一無二的編號，市民任何時候祇需透過電話或網上查詢該編號，便可以即時得悉是否原裝正藥，既安心也可定期留意健康的變化。



「假面」系列電影評語好壞參半，但劇情最終均可將罪犯繩之於法。網上情緣騙案則難以拘捕主腦人物，他們均披戴面具隱藏外地，市民宜謹慎應對，尤其牽涉金錢交易。至於假藥方面，奸商如同騙徒一樣，只會不斷進化及演變，手法層出不窮，因此，最穩妥購買藥物的方法，還是光顧信譽良好的藥房，也可以諮詢藥劑師的意見，為自己及家人的健康增值。



秋葵

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