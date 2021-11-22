【過渡房屋】路德會酒店式過渡房屋今午接受申請　最快下月中入住

▲ 香港路德會及香港路德會社會服務處開辦首個酒店式過渡性社會房屋項目「德薈」簡介會。（陳靜儀攝）

香港路德會及香港路德會社會服務處的首個酒店式過渡性社會房屋項目「德薈」今（22日）起接受合資格雙職已婚人士申請，項目提供共30個面積147平方呎至185平方呎的雙人單位，費用3,900元起，最快下月中可入住。

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「德薈」位於觀塘偉業街101號的IW酒店， 離港鐵牛頭角站10分鐘路程。酒店5 至 9 樓將提供合共30個面積由147平方呎至185平方呎的雙人單位，供輪候公屋3年或以上或不適切住房的雙職已婚人士申請，申請者須符合申請公屋2人每月入息限額及資產淨值限額，即分別不多於$19,550及36萬。

每個單位均有小型雪櫃、小型衣櫃、電視機及免費 Wi-Fi等，入住人數上限為2人，連基本水電費，費用為每月約3,900至4,810元，居住期上限為兩年。

另外，為鼓勵住戶家庭建立儲蓄習慣，只要住戶每月儲蓄200元，便可領取同等價值的餐飲現金券於酒店餐廳內使用，並可於搬離時全數領回有關儲蓄作搬遷之用。路德會也會向住戶提供遷入及遷出的搬運交通津貼。

「德薈」由即日起中午12時接受申請，截止日期為下月2日，並會於下月3日進行抽籤，抽出首批50位申請者安排面見手續。甄選準則包括多快能夠入住、申請人的家庭環境、是否願意接受路德會的地區社會服務及參與路德會的活動等。至於單位分配結果就將於下月8日公布，入選申請者最快下月中可以入住。

路德會亦正籌備另一位於深水埗南昌街的酒店式過渡性社會房屋項目，期望下月可接受申請，對象包括1-2人住戶。

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記者：黃小冰