【妊娠反應】孕妻害喜特別嚴重　一見到老公即想嘔超無奈【附懷孕初期徵兆】

▲ 台灣一名準媽媽分享一看到老公就想吐，對此感到無奈和困擾。

準媽媽在懷孕初期身體會出現不同反應，包括感到胸悶嘔吐，程度因人而異。不過台灣一位準媽媽卻出現特別的妊娠反應，她指只要長期看到某一樣東西都會感到噁心，但想不到連看到老公也一樣，令她感到無奈又困擾。

孕妻看到老公就想吐

該名準媽媽在網上討論區「Dcard」，以「我懷孕了，可是我看到老公就想吐」為題發文，分享自己的孕吐情況嚴重，只要長時間望到一樣東西就會想吐。

我現在吃的東西看到也想吐，但我沒想過連老公也可以讓我想吐。

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不敢向老公說明原因

事主指，自己因此經常對老公發很大脾氣，「因為我看到你想吐，所以想讓你離我遠一點」。而她續指，有時候老公吸煙後殘留的煙味亦令她想吐，故此對他破口大罵。然而，事主一直不敢向老公坦白孕吐原因，

我不知道怎麼跟老公說這種事，感覺說了他會很受傷…但我想等後面不會想吐的時候，我應該還是一樣愛你的。

帖文一出引起不少媽媽的共鳴，紛紛留言表示自己也經歷過同樣的情況，「放心，妳不是第一個也絕對不會是最後一個」、「我跟他討抱抱，聞到一個詭異的味道，我立刻衝去廁所吐」、「覺得老公身上有很重的荷爾蒙味，聞到就反胃」。

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二手煙對胎兒造成永久傷害

另外亦有不少網民擔心事主吸入二手煙會對胎兒造成影響，紛紛建議她勸老公戒煙。事主其後回應表示老公正慢慢減少吸煙，兩人會持續好好溝通，著網民不用擔心。

根據衞生署家庭健康服務的資料，二手煙會對胎兒造成永久性的傷害，如孕婦吸煙，香煙內的致癌物質可能會經胎盤傳給胎兒，另外亦會增加早產，甚至胎死腹中的機會。而研究亦證實，二手煙可導致嬰兒患猝死症，以及增加他們罹患下呼吸道疾病和哮喘的機會。

懷孕徵兆

根據家計會的資料，準媽媽在懷孕初期，可能會出現一些與感冒症狀類似的徵象，故未經醫生診斷，切勿胡亂服藥。一般懷孕早期的徵兆如下：

情緒不穩：懷孕最初三個月，孕婦受到荷爾蒙激增的影響，情緒波動較大。

月經停止：如月經週期一向都有規律，超過十天沒有來經，就有機會是懷孕了。

基礎體溫不再下降：基礎體溫是指在靜止狀態下所量度的溫度。一旦懷了孕，體溫便一直保持高溫。

噁心嘔吐：大部份孕婦在懷孕初期都會噁心，程度因人而異，特別在早上最易嘔吐大作，多數在懷孕三個月後便逐漸減少。

乳房脹痛、乳葷增大及色素加深、周圍的皮膚呈現突起的小粒粒

頭暈、乏力

食慾不振、胃口轉變

疲倦、嗜睡

陰道分泌物增多、頻尿及便秘等

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責任編輯：王明芳