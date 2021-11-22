【律師創業】不做律師創業做時裝店主　換季分享襯衫大法：最緊要適合自己

▲ 身兼三職的Astor和Blanche開設may16的原因是希望不同的女性都可以有自信心，愛自己多一點。

香港的時裝店開到成行成市，要突圍而出絕非易事。不過身兼法律顧問、服裝網店店主以及媽媽三職的Astor和Blanche就有自己做生意的一套方法，成功於2016年創業並找到may16的定位。

▲ may16店主Astor(左)、Blanche(右)。

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開設may16只因愛扮靚

在不少人眼中，律師的形象都是裇衫及黑沉沉的西裝打扮，給人沉悶或保守的感覺。不過從Astor和Blanche身上，無論從髮型、衣著或妝容等，都可看出她們愛精心打扮。而Blanche曾表示由於媽媽是時裝設計師，故從小就受到薰陶對時裝感興趣，遇上對時裝充滿熱情的Astor後更一拍即合。

我遇上Astor後談起有何副業可行，大家都覺得律師予人保守甚至老土的形象，故我們希望可令人感覺到律師也可打扮新潮。

▲ Blanche更成為客人和同事眼中的「襯衫達人」，分享不少個人穿搭貼士。(湛斯雅攝)

而眾所週知做律師工時長，工作壓力又大，但她們仍決定於2016年開設may16，原因很簡單，因為愛扮靚。

最初想用批發價買衫回來自己穿，那就每天都可以穿新衣服，結果吸引不少朋友買我們的衣服。加上我們希望不同年齡的女性每天都可以打扮得漂亮，對自己有信心。

她們表示may16時裝店特別在於「我們提供的衣服款式眾多，適合不同年齡女性購買。但不只是一個提供衣服給客人購買的地方，而是提供襯托技巧，幫助客人全身襯搭。」此外，凝聚女性力量都是她們目的。

雖然每一個群體入面有不同層面、年齡及風格的女性，但我們希望可以集結不同女性的力量，去為社會貢獻更多。因此，除賣衫外，我們有時都會一齊參加慈善工作。

經久不衰 才是最喜歡的時尚單品

雖然Astor和Blanche經常接觸不同設計及款式的衣物，但她們明白有時不一定要投資特定的服裝，就算是基本款同樣可以穿得充滿個人風格。

▲ Astor對時裝充滿熱情，又喜愛攝影。因此，在may16在最初開業時由Blanche擔當May16的專屬模特兒並由她負責拍攝。(湛斯雅攝)

Astor表示波鞋是最喜歡的時尚單品，因為市面上的波鞋款式和做工很不錯，隨意地穿衣配搭都可以襯搭出風格，如優閒風、運動風、斯文風都可以，甚至有時出席酒會都可以穿著波鞋。而Blanche指最喜歡是裇衫。因為是一年四季都合適，既舒適又時尚。如裇衫配背心，甚至西裝外套也可以，不同場合亦可配襯不同的外套。

▲ 今年秋冬季會主打西裝和套裝，容易給人斯文的感覺，適合上班一族。(湛斯雅攝)

▲ Blanche 建議西裝外套配上一件簡單的T恤，再加一對白色波鞋和今年大熱色系草綠色的手袋，做出簡約型格的風格。(湛斯雅攝)

▲ Blanche指牛仔布是極百搭又深受女士歡迎的布料。（湛斯雅攝)

▲ 毛巾質地的衛衣拼接牛仔布布料的衣袖，營造簡單拼接效果。建議下身襯一條簡易牛仔褲及白色波鞋，就輕易做出既優閒又型格的感覺。（湛斯雅攝)

▲ Blanche指小香風衣物質料為粗花呢絨(Tweed) 或針織，加上獨特的細節位，給人高貴、典雅及時髦的感覺。因此，不但是今年重點，更是長青款，適合香港女性穿搭。（湛斯雅攝)

▲ 建議可選經典黑白色的小香風外套，下身可配仿皮短褲，再襯上黑色靴子和特別的藍綠色手袋，輕易營造型格感覺。（湛斯雅攝)

時裝大法：最緊要適合自己！

作為「襯衫達人」，她們深明衣服不是越貴越靚就代表好，最重要找到適合自己的風格。因此Blanche建議大家可多看不同類型的時裝雜誌和表演，多參考其他人的穿搭。又鼓勵大家嘗試更多，不要被自己固有思想局限，「好多時候著到上身，才會知是否適合自己。」

另外，Astor表示要揀選令自己舒適的衣服，心情才會好，更強調「著衫要特出自己的優點，不需要特地去隱藏自己的缺點」。

場地提供：may16時裝店

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責任編緝：張懿慧