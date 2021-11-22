【善用時間】在酒店隔離21日當磨練EQ　陳家亮體會時間流逝：怎樣才不枉此生

▲ 中大醫學院院長陳家亮在酒店隔離期間思考如何善用時間，不枉此生。

執筆當日，我正在本地酒店第十八天的隔離，再過三個晝夜便「放監」了！活了數十載，這是第一次經歷失去自由的感受。

以往過著自由的日子，從沒有想過在禁室過活的滋味。因為我定期巡查監囚，所以略知監囚與隔離有所不同。前者每天都有機會到室外活動，後者卻嚴禁踏出房間半步。原來當自己被剝奪自由後，才能真正體會自由的可貴。不難想像那些長年累月、甚至終身失去自由的人的感受，這代價實在太大了！

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在這段日子，其中一個陷阱就是日吃夜喝、缺乏運動。酒店每天提供三餐，其間你可以隨便叫外賣。廿一天如是，很容易便令中央肥胖的問題更嚴重。所以我跟從長輩的教訓，堅持「七分飽」的原則，還會每日最少花上半小時運動，包括sit up 及舉啞鈴，在此我想借機會特別鳴謝我的好友運送沉重的啞鈴到酒店給我。

我是一個電影迷。在這段日子，我看了幾十套中外新舊的電影。電影可以帶我進入幻想世界，我自小便喜愛發白日夢，而一齣好的電影能夠引發我進入意想不到的想像空間。我相信不少人都喜愛發白日夢，只是要把夢想變成現實卻需要能人所不能的堅持和毅力，所以我唯有自我安慰，告訴自己這段禁閉的日子是磨練EQ (Emotional Quotient) 的好機會。

在隔離期間，我總喜歡日夜都打開窗簾，望着對面的高樓大廈。我不擔心私隱問題，因為每天在禁室過着刻板生活的人是沒有吸引力的。望著外面的天空，由黎明到中午、由中午到夕陽、由夕陽到萬家燈火、由萬家燈火到渺無人煙的深夜、由深夜又到黎明，我漸漸體會到時間原來正不斷地流走。

光陰是一件不能抵擋的武器，它不知不覺間蠶食我們的健康、甚至奪去我們所愛所珍惜的一切。究竟我們要怎樣過生活？怎樣去過每一天才算不枉此生？廿一天的隔離日子絕對不容易過，如果大家都需要經歷這種日子，希望能好好善用這段時間，體驗一些平日沒有機會經歷的生活。

全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick 編輯擬定。