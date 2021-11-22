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【抗疫交流】內地專家團上午到檢疫酒店及檢測中心了解　專家料香港內地通關快將有好消息

社會 12:00 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地疫情防控專家團昨日抵港展開一連4日考察，並會到訪本港防疫相關的單位和設施。（政府新聞處提供）

內地疫情防控專家團展開第二日訪港行程，今日(22日)早上先到訪用作檢疫的灣仔帝盛酒店，及後到油麻地梁顯利社區檢測中心了解運作，並到華大基因實驗室參觀。專家團成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華、廣東疾控中心副主任何劍峰及中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台訪問時提到，本港已有一段長時間本地個案清零，最主要是做好外防輸入，估計內地疫情防控專家來港考察，香港與內地通關的好消息會好快來到；又相信內地專家會給予本港一些意見，希望當局能認真考慮，滿足對方專家的要求，例如對機組人員的檢疫安排應多加留意。

全國人大常委譚耀宗亦指，希望內地疫情防控專家團來港考察，能對香港的防疫工作建立信心或見到不足之處提出意見，香港一方作出改善後，期望可達到通關並豁免隔離。

他估計，如果通關，初期會是分批、有優先次序，例如因家庭原因或商務性質。對於機組人員染疫的風險問題，譚耀宗透露，內地有提出意見，因為內地做法很嚴謹，內地機組人員不能返家，他們駕飛機來港亦只可留在機上等候，即日返回內地。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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