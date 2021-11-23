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【OL執平貨】名牌手袋服裝限定10日開倉　Hermes、CHANEL、EA最平$750有交易【內附地址】

休閒消費 12:12 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

在疫情下加上市道不景氣，但又想以靚示人，購物當然要精打細算。一年一度由時裝buyer和公關聯手開設為期10天的Goods Buy Shop，於今個星期四又再開鑼，貨品低至3折起。既有全新產品，同時亦有二手時裝，絕對值得大家襯低吸納。

二手極新的Hermes Evelyn手袋原價$25,000、現$11,500。（攝影：本報攝影組）

二手極新CHANEL vintage手袋$17,000。（攝影：本報攝影組）

其實Goods Buy Shop最早由一班本地高級品牌的時裝買手成立，有一天他們忽萌奇想以日本二手店Ragtag為概念，將大家不再穿的服裝集合起來來一次清倉行動。

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時至今日已經踏入第7個年頭，除了二手服裝和配飾外，亦加入不少全新貨品，新舊產品各佔一半，男女裝同時供應。女裝手袋更是每年的重頭戲，除了少不了一些大品牌如CHANEL、Hermes、Louis Vuitton、Prada和Gucci等。

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一些在本港二手店認為是冷門、甚少出現的品牌如Yohji Yamamoto、Comme des Garcons、Chloe亦有大量提供，當然亦少不了OL們至愛的Red Valentino和Kate Spade，照顧每一位愛美的男女。

Goods Buy Shop info

日期：25/11（星期四）- 4/12（星期六）
時間：11am - 8pm
地址：灣仔電器街1號恒德大廈1 樓G2、G3（金鐘港鐵站F出口、太古廣場3座）
查詢：9619 4598
備註：只收現金、轉數快、PayMe

記者：何偉雄

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