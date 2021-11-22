【冷血殺手】便利店職員勸客戴口罩慘被刺死　父痛失獨子：怎麼上班就沒命

▲ 台灣一名便利店職員被顧客刺死。

台灣日前發生一宗命案，一名41歲男子日前進入桃園市龜山區一間便利店購物，因沒戴口罩被29歲店員提醒，深感不忿持刀將店員刺死。店員父親痛失獨子後感悲傷，沒料到兒子「上班就沒命」。

用刀刺死店員

綜合台媒報導，事件發生在21日清晨4時許，41歲男子蔣嘉凱沒戴口罩進入便利店購物，遭蔡姓店員勸阻，憤而離去。蔣男戴好口罩再進便利店，離去前將口罩扔在店員身上。他發洩後仍感不忿，回家拿刀子後三度進入便利店，並叫店員走出櫃台，用刀猛刺對方。

店員被刺後奮力抵抗，奪下蔣男手上的刀，兩人從店內打到店外。最終店員傷重倒地，途人發現後報警。救護員到場發現店員左胸有深達3厘米的刀傷，失血過多已無生命跡象，送院後證實不治。

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店員父痛失獨子

店員父親接噩耗後趕到警署，得知獨子遇害離世神色哀傷。他表示兒子向來「很乖、很正常」，沒想到只是去上班就沒命。據悉店員生前與父母同住，一家三口感情要好，卻因憾事而天人永隔。

蔣男被帶往警局期間一直保持沉默，進警局大門前一度腳軟下跪，需要警員攙扶才能站立。他坦承犯案，但對於過程及細節則表示「不知道，完全不記得」。他辯稱罹患精神病需長期服藥，只記得扭打及刺向受害者的片段，但不記得怎樣刺、刺了哪個部位。

疑犯為知名紙雕師

案發後蔣嘉凱隨即被「起底」，他是台灣知名紙雕師，擔任設計公司總監，研發紙類及文創類商品。他曾接受台媒訪問時透露，父親是黑道大哥，父子關係疏離。他早年在新加坡讀書，及後回台灣讀大學，畢業後曾在香港一間遊戲公司工作。後來蔣父患癌，他為了照顧父親而返台，近年踏入設計行業，曾為藝人設計唱片封面道具。

蔣嘉凱現時背負殺人罪名，桃園地檢署檢察官認為他有逃亡及再犯罪之虞，向法院申請羈押獲准。

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責任編輯：王明芳