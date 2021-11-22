【有價有市】兩餸飯餐廳月薪$1.8萬聘夾餸女工　網民質疑非筍工︰企足全日辛苦錢

▲ 新蒲崗一間兩餸飯餐廳以1.8萬聘請夾餸女工。

早前有店舖重金逾2萬月薪，都請不到洗碗工。近日有網民分享，新蒲崗一間兩餸飯餐廳以1.8萬聘請夾餸女工，疑似是「筍工」，可是不少網民認為這絕對是辛苦錢，工作企足全日之餘，夾餸夾到手軟。

夾餸女工時薪$70 月薪$1.8萬

該名網民昨日（21日）於facebook專頁「香港兩餸飯關注組」發帖，表示新蒲崗一間兩餸飯餐廳裝修中，餐廳貼出一張黃色招聘告示，可見兩餸飯廚師月薪2.6萬，而夾餸女工時薪70元，月薪則為1.8萬，但未有列明工時。餐廳另招請中午兼職，以及全職或兼職收銀員。樓主指出︰

夾餸都成萬八蚊一個月，真係咁好搵？

▲ 餐廳貼出招聘告示，可見夾餸女工時薪70元，月薪則為1.8萬。（「香港兩餸飯關注組」fb圖片）

最新影片：獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

網民︰由朝企到晩辛苦錢

帖文引起網民熱議，不少網民認為夾餸工的工作很辛苦，也有網民揚言「再辛苦都係午飯兩個鐘唔夠」，但網民反擊「由朝企到晩辛苦錢」、「你試下夾一日， 睇下你仲可唔可以揸筷子食飯」、「好搵？一日返12個鐘，都唔知夠唔夠錢睇醫生」、「應該要做埋清潔打雜」、「夾餸唔容易，隻手好傷」。點擊圖片睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

夾餸工辛酸史

此外，有做飲食業或夾餸工的網民分享當中辛酸史，有任職飲食業的網民長期企，以致雙腳靜脈曲張，需做手術。另一位網民曾做一個月夾餸兼職，坦言︰

好辛苦，係其他服務業的三四倍辛苦，夾嘢夾到半夜手指痛醒，唔做係怕老咗手神經線出問題。

她只做了一個月午飯兼職就沒做了，不過即使已隔一個月，她的手還會痛，要慢慢復原。看到她的苦況，有人留言「真係一行唔知一行事」、「唔係你講出嚟，我真係唔知原來啲夾餸姨姨咁辛苦」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳