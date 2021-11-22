【噪音污染】環保署巡查多區噪音黑點　三個月檢控24間店鋪

▲ 環保署巡查多區噪音黑點，三個月檢控24間店鋪。（資料圖片）

環保署在過去三個月，於多個地區環境噪音黑點巡查，並展開一連串執法行動，加強打擊店鋪造成叫賣噪音的違法行為。

環保署發言人表示，環保署聯同食環署及警務處展開一連串執法行動，多番巡查位於荃灣、元朗、大埔、深水埗、黃大仙和北角等黑點的目標店鋪，主要涉及售賣鮮肉、凍肉、魚類、蔬果和電訊設備時，為招徠顧客而使用揚聲器大聲叫賣或播放宣傳錄音的店鋪。署方人員經評估後，發現當中有24間店鋪涉嫌違反《噪音管制條例》，涉及總共34宗個案，現正向該些店鋪提出檢控。環保署除檢控犯案的公司外，亦會按法例向重犯店鋪的公司董事提出檢控，以加重刑罰及加大阻嚇作用。

發言人指，署方的執法行動將持續進行，並重點針對屢次違規的店鋪，亦會聯同食環署及警務處採取聯合突擊執法行動，以打擊違規行為。

發言人提醒零售店鋪與商販負責人，不應為招徠顧客而在公眾地方大聲叫賣或播放宣傳錄音，以免影響附近居民。一經定罪，最高可被處罰款1萬元，屢次違規的店鋪經營者或公司董事亦須負上個人刑責。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠