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【青春本我x聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Windy相擁落淚　炎明熹承諾：好快好起來

娛樂 13:28 2021/11/22

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TVB劇《青春本我》舉行慰勞宴。

TVB偶像劇《青春本我》將於下月首播，第一次拍劇集的《聲夢》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）和冼靖峰（Archie）等在昨晚（11月21日）齊齊出席《青春本我》慰勞宴，連TVB高層曾志偉和何麗全亦有到場給予鼓勵。

可是Gigi在昨午帶病出席公開活動時不慎倒地，令人擔心其健康情況，炎明熹跟大家報平安，更獲同場出席慰勞宴的好友Chantel細心照顧。

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《聲夢》學員相擁流淚

Gigi、Chantel、Windy和Archie等《聲夢》學員，以及吳業坤、麥秋成、王灝兒、黎燕珊一同出席昨晚舉行的《青春本我》慰勞宴。

首度拍劇的《聲夢》學員齊齊觀看幕後花絮片段，並忍不住相擁落淚。眼紅紅的Chantel稱：「很感動！回想起工作人員待我們很好，有如展開了第二個人生，進入了一個童話世界內。」

Gigi則謂：「今天是流淚日，並非演戲，而是真流淚，是『萬感交集在一心』。」Archie表示：「拍攝期間經常跟大家見面，互相加深了解，友誼更勝從前。」

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Gigi於昨午曾因身體不適而倒下，她透露已取消本來的工作並回家休息。Chantel指雖然沒有被嚇到，但卻相當擔心，同樣需要兼顧學業和工作的她表示有信心仍可應付得來。

Gigi其後於社交平台寫道：「睇我笑得咁燦爛就知道冇事啦！收到大家的關心消息，我真的冇事冇事，我會好快好起來的。」

臉色欠佳的Archie直言其狀態欠佳，亦曾因身體不適而缺席工作，不過現時的他已服藥狀態比之前好。

（IG圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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