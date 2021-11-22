【大S離婚】徐熙媛與汪小菲正式宣布離婚　發表聲明：非常感恩對方的付出

▲ 大S徐熙媛與汪小菲正式宣布離婚。

大S徐熙媛與富二代汪小菲在今日（11月22日）中午一同透過律師發表聲明，正式公布二人離婚，二人表明是在和平氣氛下決定分開。

在2011年3月，大S徐熙媛與飲食界富二代汪小菲結婚，可是當年他們閃婚不被看好，雖然大S徐熙媛與汪小菲攜手走過10年，婚後更育有一對子女，但在今年6月卻傳出婚變，在今日早上再傳出二人已離婚消息。

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到今天午間，大S徐熙媛與汪小菲透過律師發表聲明，公布二人離婚：

致各位關心汪小菲先生和徐熙媛女士的朋友們：

感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。

汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。

希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。

徐熙媛

律州聯合法律事務所

賴芳玉律師

汪小菲

華通國際法律事務所

呂月瑛律師

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