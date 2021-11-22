【星空下的仁醫】馬國明結局成焦點陷專業失德危機 　3大CP能否完美結局今晚揭盅

▲ 《星空下的仁醫》今晚播映大結局。

無綫台慶劇《星空下的仁醫》自播出後好評如潮，而今晚（22日）播出大結局，一眾仁醫中，以焚爺（鄭嘉穎飾）及Eman（鍾嘉欣飾）大受歡迎，當中Eman痛失愛兒一幕，展示視后級的痛心爆喊更讓網民為之折服。

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反觀馬國明所飾演的Amos由於性格內斂，表情反應較細微；加上Amos為達到目的會耍手段，相對較難入屋。

不過隨著劇情推進，觀眾終明白Amos外冷內熱，縱然沒有宣之於口，但對病人甚為關心，故此正評漸多：「我喜歡Amos，現實中只有Amos才能站得更穩，幫到更多的人。」、「Amos不嬲都係好醫生，只不過有時做事會耍手段，並不代表佢唔關心病人」。

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馬國明的角色於大結局成為焦點，他所演的Amos將遇上危機，觀乎官方大結局預告片，Amos被其中疑似性侵女兒的父親指控「見死不救」，因此遭懷疑專業失德而需接受審訊。

預告片內只見Amos在整條預告片中均心事重重，加上海琪（周家怡飾）緊張的反應，情況更是讓人擔心，最終Amos會否被判專業失德，今晚便會揭盅。

另外，龔慈恩所演的亦正亦邪的鍾教授，據知大結局將交代她當年涉及醫療事故的終極真相，而出名演技好的龔姐，在最後一集更會連番表演精湛演技。

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除了以上伏線，Amos、海琪、Eric（關楚耀飾）、焚爺、Eman、Esther（何依婷飾）、柏熙（羅子溢飾）及卓盈（張寶兒飾）三條感情線一直尚未有定局，早前Eman向焚爺暗示「畀啲時間我」，今晚將交代二人能否修成正果。