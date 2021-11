【星二代】袁詠儀張智霖兒子讀老牌國際學校　15歲魔童受女同學歡迎結伴遊迪士尼

▲ 15歲的張慕童(魔童)與朋友入迪士尼玩,更有金髮美女相伴。

張智霖(Chilam)與袁詠儀(靚靚)的兒子張慕童(魔童)上周踏入15歲,一班朋友送上蛋糕為他慶祝生日,魔童近日亦再出動與朋友入迪士尼玩,並罕有上載IG分享,可見同行有金髮美女相伴,好有艷福。

從相片中見到魔童與數名友人結伴遊迪士尼,有男有女,更有金髮美女相伴合照。一行人去迪士尼做足準備,戴了米奇和米妮頭飾遊園,而魔童更戴齊米妮頭飾和手套在城堡前拍照,又大玩機動遊戲和逛商店,魔童玩得好開心大讚「disneyland is still very cool」。

魔童雖然全程戴上口罩,但與金髮美女拍照時,魔童的眼神已流露出笑容,一雙電眼亦很迷人,難怪不少網民留言大讚:「好靚仔」、「很帥啊」!有人更好奇問金髮美女是否魔童的女友,讚揚兩人好合襯。

15歲的魔童今年暴風式長高,5月與媽媽靚靚平頭,近月已經超越了靚靚,與Chilam平頭。上周魔童生日時,靚靚都貼了兒子小時候的照顧緬懷一番。「這位小朋友15歲了,生日快樂,健康、快樂、感恩。」

魔童自己亦分享了與朋友為他慶生的照片和短片,激罕曝光了樣貌,擁有一頭鬈髮的他青靚白淨好靚仔,身型高瘦,絕對遺傳了父母的優良基因。

片段中又見到朋友送上兩個蛋糕,但魔童切蛋糕時有點不知所措。魔童在帖文中留下生日願望「blowing out candles the covid-free way」,希望疫情盡快過去。

HKIS每年學費約20萬

據悉,魔童就讀香港國際學校(Hong Kong International School,下稱HKIS),創校超過50年,屬本港首批國際學校,提供美式課程,並重視體藝發展,設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

▲ 魔童細個已經好靚仔。(IG圖片)

現時HKIS在淺水灣及大潭設有2間校舍,分別提供幼稚園及中小學部使用。據學校網頁介紹,HKIS與路德會共同創辦,以基督教為基礎信仰,推動學生擁有正確價值觀。在淺水灣校舍內更設有路德會小教堂(Church of All Nations),以團結英語社區及讓區內基督徒前往敬拜。

HKIS吸引不少星爸媽安排星二代入讀,包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及著名導演王家衛的兒子。

現時HKIS的學費僅次漢基國際學校及耀中國際學校,幼稚園至Grade 12全年學費由$199,150至$229,350不等,每學期另再交1萬元基本建設費(Capital Levy),故入讀學生非富則貴。

