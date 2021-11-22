【無牌燒烤場】九華徑燒烤場涉無牌經營　律師指如食客被控違限聚難以不知無牌抗辯

▲ 執業律師梁永鏗指如食客被控違限聚令，難以不知無牌抗辯。（經濟日報資料圖片）

警方上周與食環署採取聯合突擊行動，打擊美孚九華徑兩所無牌經營燒烤場，拘捕10多名燒烤場負責人，並向在場的82名食客票控違反限聚令等。執業律師梁永鏗今日(22日)接受港台節目訪問時解釋，食客光顧無牌食肆是無法律責任，惟如遭食肆欺騙，以為屬有牌食肆而光顧，則可向食肆東主提出民事索償，追討被判罰的5000元。

不過他指，今次當局以涉嫌違反限聚令票控有關食客，食客未必能以不知有關食肆是無牌經營作為抗辯理由，只是情理上看法官如何酌情處理或控方會否撤控。

葵青石籬北區議員林紹輝亦稱，多年來都接獲不少居民投訴燒烤場造成光害、空氣及嘈音污染，違泊車輛亦是區內問題，認為今次執法行動治標不治本，若疫情好轉毋需實施限聚令，燒烤場同樣會繼續有人光顧。

他又稱民政署曾於區議會指涉事地段屬祖堂地，業權分散，一直無負責人擔任司理，未能解決無牌經營食肆問題，建議政府可以收回土地方式處理。

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責任編輯：陳正怡