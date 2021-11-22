【死因研訊】21歲少女入院3周後心肌炎離世　死因庭陪審團裁定死於自然

▲ 陪審團正退庭商議。（資料圖片）

21歲少女4年前到瑪嘉烈醫院求醫後3周因心肌炎離世。死因裁判庭展開研訊後，陪審團今（22日）經過約3小時商議後，一致裁定死者死於自然，並向醫管局提出7項建議。

陪審團建議醫管局

就事件設定準則，並定立合理時間指引，指示抽血至化驗結果的時間，並監察工作進度。

就約束病人方面定立明確指引。

懷疑病人心臟有問題時，內科病房需加強使用病人監察儀器，如心臟超聲波及心率監測儀。同時亦要諮詢心臟科醫生。

必須安排年資較高的醫生加入夜間住院醫生團隊。

檢討早期預警機制，即血壓達200時才通知醫生的現行做法。

確保醫生處方的藥物在合理時間內給予病人服用及注射。

就醫護人員人手不足，需增加醫護人手，以確保盡快對病人有適切的照顧及治療。

死者蘇潔茵（終年21歲）於2017年1月4日，因頭暈到瑪嘉烈醫院求醫，最終被診斷為心肌炎。死者入院期間獲處方抗生素後逾9小時方注射，死者曾出現4次心臟停頓，3周後因心肌炎離世。

死因裁判官黃偉權今早引導4男1女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或存疑裁決。

死因裁判官黃偉權引導陪審團時指，若陪審團陪審團接納死者死因為病毒性心肌炎併發肺炎、橫斑肌溶解及缺氧性腦損傷，死者則屬死於疾病。

死因裁判官續指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或存疑裁決。死因裁判官解釋，死於不幸與死於疾病的分別是在於，考慮死者患上甚麼疾病。而死亡結論並不代表相關人員是否需要負上責任。

死因裁判官續指，若死者患上潛在致命疾病，在醫治下不能阻止死者，屬死於自然。若死者患有的疾病不會危害到生命，但接受治療後最終死亡，屬死於不幸。若聽取所有證供仍沒有結論，仍未有裁決，屬存疑裁決。

綜合早前證供，專家證人心臟科專科醫生譚樂忍稱，事件是無法阻止。當日由醫生於7時許處方抗生素，並在翌日凌晨5時注射，主要是醫治肺炎。

譚續指，死者進院當日的症狀雖然符合心肌炎，但相關症狀的指向性並不強，需要進行其他檢查取得更多資訊。而死者當日的肌鈣蛋白短時間由775升至3萬多，及後更升至8萬多。

死者父親蘇遠光稱，死者生前並無長期病患，亦未有心臟問題。死者在2017年1月3日已開始出現頭暈、作嘔及沒有食慾，翌日更感雙腳乏力，因此由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。及後被送至急症室進行心電圖檢查後，發現有異常。於是死者被轉介至普通病房，及至晚上9時左右，醫生告知他死者需抽脊髓檢查，當時死者被「綁手綁腳」，約10分鐘後突然失去心跳及呼吸。

時任瑪嘉烈醫院急症室醫生盧偉稱，當日死者求診時出現心口痛、呼吸困難、冒汗及心跳加速，並發現死者心臟左胸椎出現雜音。當時診斷死者出現胸口痛，並懷疑死者心臟出現問題，遂將死者轉介至內科病房，作進一步調查。

時任瑪嘉烈醫院內科及老人科醫生王華鈦稱，死者於晚上11時被送入深切治療部。而他當日早上11點曾要求為死者進行驗血並標示為緊急，惟及後當日下午5時下班時，仍未收到驗血報告。

時任瑪嘉烈醫院內科醫生鄧宇軒稱，在轉送深切治療部期間，死者的心跳共停頓2次，分別約8分鐘及10分鍾。鄧又指，曾在內科病房觀察死者情況，及向死者家人詢問其病史，惟當時未有穿上醫生袍。

時任瑪嘉烈醫院內科病房護士崔詠儀稱，當日死者並無嘔吐，只是不斷吐出透明的口水。死者父親隨即激動地指「你有無睇過㗎！」，而死者母親亦一度落淚指「正一大話精」。

時任瑪嘉烈醫院深切治療部駐院醫生郭倩名引述醫療報告稱，於1月26日證實死者死亡，較早前未有接觸過死者。而死者於入院當晚11時許進入深切治療部，期間曾兩度停止心跳，當中最長時間為32分鐘。

法醫何文傑稱，解剖報告顯示死者心房發現有2種與炎症有關的細胞，加上驗血報告指死者的柯薩奇病毒抗體增加。最合理的死因是病毒性心肌炎導併發，肺炎、缺血性腦損傷及橫斑肌溶解。

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記者：梁錦麟