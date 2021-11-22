【過勞猝死】家屬指控36歲男員工過勞死　比亞迪：與工作沒甚麼關係

▲ 比亞迪一名男員工猝死，死前曾連續返夜班，每天工作12小時。

長期休息不足，有機會導致猝死。內地比亞迪一名36歲男員工連續6天返夜班，每天工作12小時後，近日被發現猝死在單位內。家屬指出，死因一定與高強度夜班工作有關。

【最新影片推介】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

連續6日工時長達12小時

據內媒報道，該名36歲男子王江（化名）於11月5日被發現在單位內猝死。根據打工記錄顯示，整個10月份，他總共工作了280個小時。其中，他有26天工時均長約12小時，只有兩天沒打卡記錄，從10月4日起，他開始返夜班，每天由晚上7時半工作至翌日早上8時左右。

家屬指，王江自2009年起在比亞迪工作，今年7月被調去物流崗位，工作強度較大，月薪約為人民幣六、七千元，上一個月返日更，之後一個月返夜更。自今年農曆新年假期完結後，他也沒回老家，其堂哥估計，可能是工作忙，放假要休息。堂哥又指，王江身高約1.7米，經常要體力勞動，看來挺結實，但今年曾透露血壓有點高。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

比亞迪：離世與公司無關

當局調查指出，他的遺體「口鼻腔內可見褐色嘔吐物」，其他部位未見異常情況。家屬表示，在王江所住的單位內，床上和地上也無嘔吐物。法醫則解釋，口鼻腔內的嘔吐物是死亡時引發的生理反應造成。當地警方已排除刑事案的可能。

家屬認為，王江雖並非在公司離世，但死因一定與高強度夜班工作有關。比亞迪公司則認為，王江在出租單位離世，與公司沒甚麼關係，但該公司曾與家屬協商賠償金額。根據內地《勞動法》，勞動者每日工時不超過8小時，平均每周工時不超過44小時，用人單位應保證勞動者每周至少休息1日。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個徵兆：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣