【疫苗接種】12至17歲青少年下月2日起可預約及即日打科興 打針當日須攜同家長同意書
政府今日（22日）宣布，年齡介乎12至17歲的青少年可以優先由12月2日開始預約和由當天起接種科興疫苗。由12月2日上午9時起，他們可以透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種疫苗。
除現有的服務網絡外，衞生署轄下的5間學生健康服務中心，包括柴灣學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心亦將於同日起，於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分及下午2時至5時30分為12至17歲的學生提供科興疫苗接種服務及向家長和學生提供有關新冠疫苗的資訊。由11月26日起，家長可於服務時間內致電學生健康服務（2856 9133）預約。
此外，他們亦可到參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約接種科興疫苗。私家醫生及診所名單可參考接種計劃的專題網頁。
社區疫苗接種中心在星期一、星期二、星期四和星期五由上午10時至下午6時開放，星期六和星期日則於上午8時至下午8時提供服務，逢星期三休息。所有社區疫苗接種中心於運作日的下午一時三十分至二時三十分關閉進行清潔消毒。合資格人士亦可以領取「即日籌」即場接種（設於私家醫院的社區疫苗接種中心除外），「即日籌」名額有限，先到先得。
發言人強調，在傳播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民包括青少年應盡快接種疫苗保護自己。本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效，而且安全。
12至17歲的青少年必須在接種疫苗當日攜同家長同意書。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站 下載。
復必泰疫苗已適用於12歲或以上人士。在預約接種新冠疫苗前，請特別留意接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14天。
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記者：郭詩詩