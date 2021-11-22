【捕殺野豬】逾300名獸醫醫護及學生聯署　促漁護署撤回捕殺野豬措施

▲ 漁護署早前宣布會將市區出沒的野豬捕捉並人道毀滅，以減少野豬數目及滋擾。（資料圖片）

漁護署早前宣布會將市區出沒的野豬捕捉並人道毀滅，以減少野豬數目及滋擾，及後更於香港仔深灣道進行野豬捕捉行動，引起社會極大迴響。一批獸醫學生發起聯署，促請漁護署撤回定期捕捉及人道毀滅野豬措施，並以大規模絕育措施取代，至今有約350名獸醫、獸醫護士和學生等聯署，有逾3成屬學生。

發起聯署的獸醫學生今早(22日)接受商台節目訪問時指，野豬傷人只屬少數，過往因居住地被霸佔，才到市區找尋食物，加上有市民餵飼，令牠們不驚人類，有時甚至會攻擊人，但強調野豬在市區出現，不是牠們的錯，署方應加強公眾教育，避免餵飼野豬，支持重啟野豬絕育計劃。

她又引述根據漁護署資料，2019年才正式落實野豬絕育計劃，至2021年三年間，只有300多隻豬絕育，質疑絕育的野豬數量少而無成效，而非計劃本身有問題；而外國有研究顯示，只要絕育達到一定數量，經長時間觀察，可令動物數目減少。

她直言，習醫時有學習動物福祉，認為有道德責任以獸醫業界專業知識去發聲；期望，希望署方思考動物權益，可以重新審視絕育計劃，觀察多7至10年才決定，直指人類每個政策均影響動物，香港對待野豬毋需出此下策。

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責任編輯：陳正怡