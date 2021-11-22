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【曬衫墮樓】82歲老婦曬衫不慎墮樓　倒吊18樓晾衫架驚險獲救

親子 14:56 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地一名老婦曬衫時不慎墮樓。

內地揚州近日發生一宗驚險意外，一名82歲婆婆在晾曬衣服時不慎從19樓露台墮下，倒吊在18樓晾衫架上。街坊目睹意外隨即報警，幸好救援人員及時趕到，老婦最終成功獲救。

老婦曬被不慎墮樓

綜合內媒報導，事發於上週六（20日）上午9時許，揚州一名錢姓老婦曬被時不慎墮樓，倒吊在下層晾衫架上。據街坊拍下的影片可見，老婦雙腿被晾衫架卡住，晾衫架壓至變形、搖搖欲墜。

救援人員趕到現場，發現婆婆體力不支，隨時有掉落的可能，情況危急。消防員和警員見狀分成兩隊，分別從18樓及17樓抓住老婦，再用安全繩把她固定。救援人員利用繩索慢慢將老婦下降至17樓，再把她救回屋內，整個營救過程花了10多分鐘。

老婦獲救後並無大礙，當地警方及消防部門在案發後呼籲民眾晾衫時注意安全，不應站在椅子上或趴出窗外，避免意外發生。

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網民：老人家福大命大

事件傳出後，不少網民形容救援過程驚險，「我要是這樣早就嚇死了！」、「天啊，好危險！」、「老人家真是福大命大」、「老人沒事就好」；亦有網民指在家中要做好防護措施，「可以買放在地上的晾衫架，不用探出身子晾衣服」、「這時就知道全封閉式露台的好處了」。

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責任編輯：王明芳

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