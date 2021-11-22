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【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　被告否認有意識地傷人

社會 14:13 2021/11/22

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前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（22日）於高等法院續審。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（22日）於高等法院續審。涉案被告今接受控方盤問，控方指被告與案發時手腳協調，亦能從背包取出生果刀傷人，並曾向趙家賢表示認得對方是議員等，反映他是有意識的，被告否認說法，並強調自己沒有印象，「這個你要問他（片段中施襲者），我真的不知道。」

涉案被告陳真（51歲）今出庭接受控方盤問，控方首先問及被告是否同意，他於案中用以傷人的生果刀非常鋒利，被告表示他沒有留意，控方指被告看到傷者遇襲後的傷勢和地上滿佈鮮血，應該知道生果刀非常鋒利，被告回應指「這些事情，我看到也很傷心，所以我看一下，也不想繼續看下去。」

控方又問及，被告有喝酒習慣的20年來，從未試過酒後腦海一片空白，然後醒來發現自己煮了一頓飯、去了行山或健身室等，被告表示沒有，但聲稱曾經試過酒後空白，醒來時已在醫院。

控方又指，被告在咬脫趙家賢的左耳，曾向趙表示「我認得你，你係議員」，因此被告應該認得趙，被告表示他沒有印象這樣說過，也不認識趙，被告又強調他雖然住在太古城多年，但並不知道什麼選區，「我對外面的事情完全不管。」

控方又指從片段可見，被告被問及為何打人後，曾回應指「我唔係打人，我係打狗」，反映他是有意識地回答問題，手腳亦有協調，被告表示這句說話也是他事後從報紙和證供上才得知，而他難以回答片段中人是否有手腳協調或有意識，「這個你要問他，我真的不知道，要代表他，我說不出，我沒有這個水平。」

控方直指被告案發時是有意識地傷人，被告回應指，「他們傷害我，我很緊張，很害怕，腦袋一片空白。」因此他也不知道片段中的自己有否意識。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝

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