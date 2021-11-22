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【世界養生組織】黃翠如以精油紓緩鼻敏感　陳自瑤用水晶助吸財

娛樂 14:26 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

翠如與Yoyo按指示憑直覺選擇眼前水晶。

黃翠如與陳自瑤主持的《世界養生組織》第11集請來身心靈療癒師分享養生之道兼講解不同能量治療方法，還提供選擇精油及水晶的要訣，助大家開啟正能量之源，重拾身心靈平衡點。

翠如與Yoyo節目中拜訪原本從事公關工作的身心靈療癒師Coco Chan，她首先分享了其接觸能量治療的經過。

原來曾是工作狂的Coco，早年因工作繁忙、過度焦慮而暈倒入院，經醫生警告必須改變生活模式後，開始嘗試不同身心治療方法，最後從香薰精油中得到療癒，便開始了探尋之旅，逐步學習精油、水晶、靈氣、阿卡西紀錄等不同能量治療方式，改善個人的身心靈健康。她更分享能量治療四步曲，教大家如何逐步尋找身心靈的平衡點。

身心靈療癒師分享養生之道。

原來身、心、靈對人體來說是互相連繫，不可分割的三大元素，因為有健康的身體、平穩的情緒及正向的信念，才有向前的動力，所以三者平衡尤其重要。
Coco的秘訣是每天早上必須進行冥想，即使短短五分鐘仍能助她平靜身心，為一天忙碌作好準備。她更指出冥想並非必須在特定環境下打坐，而是在任何時候和地方進行，只要能讓自己安靜下來專注放空五分鐘已經足夠。

Coco還教大家認識不同精油與水晶種類與其對應效用，更特別為受鼻敏感困擾的翠如，調製獨特的精油以紓緩不適，Yoyo聽過療效頓時對精油充滿興趣，打算進一步研究這門學問。

此外，翠如與Yoyo還按指示憑直覺選擇眼前水晶，療癒師更從二人的選擇中，一語道破她們目前面對的問題和所需能量，二人均表示相當準確，翠如更笑指Yoyo一定會拿著水晶回家每天捽個夠，因為療癒師指她手上的水晶正有驅除恐懼及吸財之效。

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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