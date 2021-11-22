【倉庫起火】油塘越秀冷藏倉庫地庫發泡膠起火　濃煙直衝半空1死1危殆

▲ 油塘一個冷藏倉庫外牆棚架起火。（黃傑偉攝）

油塘一個冷藏倉庫外牆棚架起火。警方今日（22日）下午1時52分接報，指油塘東源街10號越秀冷藏倉庫冒出黑煙及起火，濃煙直衝半空，傷者曾一度被困於外牆。事故中2名男子昏迷，1名男子輕傷，由救護員送往聯合醫院搶救，惜其中1名傷者送院後不治，另有1人危殆。



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據了解，死者姓廖，47歲，是一名鏟車駕駛員。另外1名傷者65歲姓林，他情況危殆，全身薰黑，有脈搏但無呼吸，現於聯合醫院搶救。另有1名姓曾66歲清拆工人輕傷，清醒送院。

警方初步調查指，上址正進行清拆工程，地牢有多名員工進行清拆，當中包括死者及2名傷者。期間姓曾清拆工人見附近地面的發泡膠起火，便立即逃出求救。而死者及另一名傷者未能及時逃走。勞工處接報後現正就意外原因展開調查。

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助理消防區長黃炳權表示，消防處在今日下午1時51分接報，指油塘東源街16號，一個清拆中的冷藏倉庫發生火警，大廈樓高5層，有1個地庫。消防員在3分鐘後抵達現場，人員到場後發現一個面積30x40米的地庫，而地庫其中一個角落放有大堆雜物，包括發泡膠，懷疑發泡膠起火並波及其他雜物。火警於下午3時36分救熄，消防處共動用73名消防人員、14名救護人員，以及1條喉、3隊煙帽隊進行灌救，並調派16輛消防車及6輛救護車。行動中，消防處在肇事地庫救2名工人，當時2名工人全身已被熏黑，其中1人送院後不治，另在3樓至4樓的梯間救出另一名工人，其餘工人則在火警發生前自行離開到安全地方。火警中有2名工人吸入濃煙昏迷，另有1名工人吸入濃煙不適，他們全被送到聯合醫院。起火原因尚在調查中。

黃炳權續指，現場是一個清拆中的冷凍倉庫，內裏雜物星羅棋布，包括發泡膠及一些隔熱物料，而發泡膠及隔熱物料在火警時，會產生大濃煙及有毒氣體，令搜救工作增加難度。

觀塘警區刑事調查隊第四隊督察鄧智成表示，警方在下午1時58分動用交通部、軍裝巡邏小隊、衝鋒隊封鎖現場，以及東源街一帶交通，以防事態惡化。他續指，警方將會聯同勞工處、消防處、救護員等不同部門進行多角度調查，檢視案件是否具刑事成份，或人為疏忽造成意外。

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記者：黃穎津、黃傑偉