【基因檢測】 2基因檢測公司可檢測400個癌症相關基因　病人收費3,000至3萬不等

▲ 提供癌症基因診斷的2大公司善覓有限公司與行動基因合併。（黃建輝攝）

癌症為頭號殺手，精準治療方案至為重要。提供癌症基因診斷的2大公司善覓有限公司與行動基因合併，今（22日）於科學園為新成立園區公司舉行開幕典禮。善覓有限公司主席、中大醫學院腫瘤學系主任莫樹錦形容，2公司以往為競爭對手，冀合併後成為東南亞最大癌症基因檢測公司，現時服務收費為3,000至3萬不等，亦盼未來能得到更多贊助，以能進一步調低收費。

善覓有限公司副行政總裁丁凌嫣表示，2公司分別於2015年成立，在全球已處理逾3萬宗個案，提供「預測性生物標誌服務」，包括最新技術「次世代定序」，即花約10個工作天檢測400個癌症相關基因，及「數字PCR」，即花約3天檢測1至10個癌症相關基因，病人必須經醫生轉介，服務費用由3,000至3萬元不等，該公司會直接向公立醫院病人收款。

莫樹錦解釋，公司所提供的基因排序並非為確診癌症，而是為已確診癌症者作出基因診斷，包括乳癌、卵巢癌、肺癌等，從而提供更精進的治療方案，他舉例，約1年多前曾遇上一位30多歲音樂人，其已確診第4期小細胞肺癌，不過一直化療均對改善病情作用不大以及產生較多副作用，經其公司作基因檢測後，找出變異基因，再針對改善用藥後，病情終得以好轉。

莫樹錦透露，暫時仍未為合併後的公司命名，因想維持2公司於香港、台灣及泰國的知名度，他又指香港以租金成本最貴、台灣則以聘請員工成本最多；合併後該公司會繼續主要服務香港公私營醫院及診所醫生、台灣公營及大學醫院，以及泰國公營醫院。

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記者：鄧凱文