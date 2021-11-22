【食物安全】食安中心抽檢140個臘味作化學及營養測試　全部通過檢測

▲ （資料圖片）

食物安全中心從不同零售商（包括網上零售商）抽取140個臘味進行化學和營養成分測試，今日（22日）公布有關臘味的時令食品調查結果，全部通過檢測。

化學檢測包括獸藥殘餘和較常用於醃製食品的防腐劑，以及製作過程也可能使用的其他食物添加劑和染色料；營養成分測試則檢測樣本的能量、碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、鈉和糖等含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。

中心指，因臘味除含有硝酸鹽及亞硝酸鹽，亞硝胺亦帶來潛在風險，加上部分臘味的鈉、糖和脂肪含量也較高，市民須注意均衡飲食，不宜過量進食臘味。嬰兒較易出現亞硝酸鹽中毒，所以不宜食用臘味，小孩也不宜多吃。亦呼籲業界遵守有關法例規定，並依從優良製造規範，適當地使用法例准許的食物添加劑。零售商應向可靠的供應商採購食物，以便在有需要時追查食物來源。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐