  • 19°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 15:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】食安中心抽檢140個臘味作化學及營養測試　全部通過檢測

社會 15:22 2021/11/22

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（資料圖片）

食物安全中心從不同零售商（包括網上零售商）抽取140個臘味進行化學和營養成分測試，今日（22日）公布有關臘味的時令食品調查結果，全部通過檢測。

化學檢測包括獸藥殘餘和較常用於醃製食品的防腐劑，以及製作過程也可能使用的其他食物添加劑和染色料；營養成分測試則檢測樣本的能量、碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、鈉和糖等含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。

中心指，因臘味除含有硝酸鹽及亞硝酸鹽，亞硝胺亦帶來潛在風險，加上部分臘味的鈉、糖和脂肪含量也較高，市民須注意均衡飲食，不宜過量進食臘味。嬰兒較易出現亞硝酸鹽中毒，所以不宜食用臘味，小孩也不宜多吃。亦呼籲業界遵守有關法例規定，並依從優良製造規範，適當地使用法例准許的食物添加劑。零售商應向可靠的供應商採購食物，以便在有需要時追查食物來源。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【過渡房屋】路德會酒店式過渡房屋今午接受申請　最快下月中入住
今日 11:42
【過渡房屋】路德會酒店式過渡房屋今午接受申請　最快下月中入住
【轉數快】轉數快12月19日進行系統遷移　凌晨1時至早上11時暫停服務
今日 12:31
【轉數快】轉數快12月19日進行系統遷移　凌晨1時至早上11時暫停服務
【捕殺野豬】逾300名獸醫醫護及學生聯署　促漁護署撤回捕殺野豬措施
今日 13:51
【捕殺野豬】逾300名獸醫醫護及學生聯署　促漁護署撤回捕殺野豬措施
【基因檢測】 2基因檢測公司可檢測400個癌症相關基因　病人收費3,000至3萬不等
今日 14:52
【基因檢測】 2基因檢測公司可檢測400個癌症相關基因　病人收費3,000至3萬不等

你可能感興趣

【過渡房屋】路德會酒店式過渡房屋今午接受申請　最快下月中入住
今日 11:42
【過渡房屋】路德會酒店式過渡房屋今午接受申請　最快下月中入住
【轉數快】轉數快12月19日進行系統遷移　凌晨1時至早上11時暫停服務
今日 12:31
【轉數快】轉數快12月19日進行系統遷移　凌晨1時至早上11時暫停服務
【捕殺野豬】逾300名獸醫醫護及學生聯署　促漁護署撤回捕殺野豬措施
今日 13:51
【捕殺野豬】逾300名獸醫醫護及學生聯署　促漁護署撤回捕殺野豬措施
飲品推介 化學 添加劑 防腐劑 食安中心 脂肪 食品 零售 採購

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花
16:58 2021/11/21
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花