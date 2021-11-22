【親子好去處】乘昂坪纜車飽覽山景　跟著Anson Lo蹤影打卡遊大澳

▲ 小主播Hailey早前參加「360大澳通」導賞團，第一次乘坐昂坪纜車！

疫情下港人不能出境旅行，不如享受本地遊細看香港之美。昂坪360除有纜車旅程外，現時亦推出不同的導賞團。小主播Hailey早前參加「360大澳通」導賞團，第一次乘坐昂坪纜車，到昂坪市集玩聖誕嘉年華，再走進大澳跟住《大叔的愛》景點打卡，玩足一日！

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第一站：搭乘昂坪纜車到市集

昂坪纜車被譽為世界十大最佳纜車體驗之一，家長可以選擇乘坐標準車廂或水晶車廂，收費各有不同。是次Hailey媽媽一家選擇了乘坐水晶車廂，透明車底可以鳥瞰全無遮擋的廣闊景致。3歲的Hailey人細膽大，除了初時纜車輕輕搖晃令她不習慣外，媽媽表示囡囡完全不畏高，對窗外景色感到非常興奮。

纜車由東涌纜車站開始，越過東涌灣，到達機場島上的轉向站，再60度轉向北大嶼山。沿途可遠眺南中國海，亦可俯瞰北大嶼山郊野公園。

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第二站：玩轉朱古力聖誕嘉年華

臨近聖誕，現時昂坪市集與140年歷史的意大利朱古力品牌Venchi合作，於2021年11月18日至2022年1月2日推出「昂坪360 X Venchi朱古力聖誕嘉年華」。Hailey媽媽表示，囡囡玩小遊戲玩到「唔捨得走」。聖誕攤位遊戲區設有4個遊戲，每張遊戲券售價20元，每張可玩遊戲一次。

百發百中神射手：遊戲挑戰參加者眼界及準繩度，參加者會有5枝箭，只需企於指定位置，然後把箭射瞄準牆上目標飲品，射中即可。

滾球過三關：遊戲彷如「枱上草地滾球」，考參加者的腕力及集中力，參加者會獲發5個球，需要於指定時間內，把球由起點推出，跌入指定位置。

雪糕圈套：參加者獲發5個膠圈，只要站在指定位置，向雪糕陣投擲膠圈。

眼明手快層層疊：參加者先抽取其中一張遊戲卡，然後於指定時間內，把形狀顏色都各有不同的巨型朱古力，疊成遊戲卡內所示的圖案，最後所有朱古力顏色的順序，與遊戲卡的圖案一致，便可獲獎。

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第三站：跟住《大叔的愛》田牧玩轉大澳

是次Hailey一家參加了「360大澳通」，Hailey媽媽表示，過往亦曾自行乘船往大澳遊覽，覺得是次參加360的導賞團更方便：

帶住小朋友出遊最緊要交通方便，導賞團有旅遊巴接送令爸爸媽媽更輕鬆！

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去到大澳，當然要跟住《大叔的愛》田牧行蹤打卡！先跟住田田和阿牧到大澳永安街行街買海味，各位靚媽不妨買些蝦乾、蝦醬回家炒菜！然後經典田牧互相餵魚蛋的場境同樣位於永安街，必試大大粒「爆脆魚蛋」！當然必去田牧最終重逢的場境大澳紅橋，影相留念！

360大澳通詳情

套票：

來回纜車、來回昂坪至大澳之新大嶼山巴士、大澳小食券 （港幣20元）、大澳小艇遊

票價：

標準車廂：成人$315、小童 （3至11歲）$190

水晶車廂：成人$390、小童 （3至11歲）$270

責任編輯：羅嘉欣