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【廉政公署】涉收賄助澳門建築公司在港上市　廉署聯財匯局拘9人

社會 15:41 2021/11/22

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廉署拘捕三名會計師等九人涉嫌收賄助澳門建築公司上市。（資料圖片）

廉政公署今日（22日）表示，拘捕9人，包括3名會計師及2名審計人員，涉嫌收賄助澳門建築公司上市，所有被捕人士已獲准保釋候查。

廉署與財務匯報局(財匯局)上周採取代號「狙擊手」聯合行動，搜查一間會計師事務所及其同系公司的辦公室，該地址亦是一間在港上市澳門建築公司的香港登記業務地址，共拘捕9人，包括會計師事務所及同系公司的3名會計師及2名審計人員，其中2名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。亦會見多名人士及搜查多個地點。

案情指，該5名會計師╱審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾100萬港元賄款，以製備虛假會計師報告，供該建築公司向香港交易及結算所有限公司申請在主板上市時使用。廉署懷疑該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞了一些關連交易。

澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。

廉署稱，調查仍然繼續，不宜作進一步評論。

廉署與財匯局今年9月簽訂諒解備忘錄，加強合作以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為。雙方將繼續保持緊密合作，確保上市實體及其核數師的優質審計及誠信財務匯報，維護金融市場誠信廉潔。

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責任編輯：余思嵐

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