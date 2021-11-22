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【支援長者】周浩鼎倡優化長者醫療券　促調整現有安老政策

政治 16:05 2021/11/22

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周浩鼎（中）郅政府總部請願，要求加強安老支援服務。（民建聯提供）

民建聯立法會議員周浩鼎今日到政府總部請願，要求港府加強支援安老服務，因應社會發展，調整安老政策，令長者生活水平進一步提升。

周浩鼎表示，有不少長者反映，長者醫療券未能購買醫療用品，建議政府作出改善，惠及更多長者。他續指，安老院舍平均輪候時間逾3老是不能接受，倡設定合理論候時間，按需求有效規劃院舍數目及增加人手培訓。

對於廣東計劃、福建計劃的離港限制，周浩鼎認為有必要適度放寬，讓在內地安老的長者，毋須回港都能直接受惠，又建議在大灣區開辦更多醫院，並全面推進與內地更多醫院，進行電子病歷互通，令長者在內地有更方便的醫療支援。

周浩鼎已報名參選立法會新界西北，同區還有實政圓桌田北辰、新思維黃俊瑯。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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